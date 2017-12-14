Посол Британии прибыл в МИД России

В пятницу посол Великобритании в Москве Лори Бристоу прибыл в МИД России.

При этом глава британской дипмиссии отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте отношения Лондона и Москвы резко ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британская сторона обвинила Россию в применении химического оружия на территории Великобритании, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль.

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.