Путин заявил о необходимости постоянного присутствия Африки в Совбезе ООН

Tекст: Вера Басилая

«Разумеется, я убежден абсолютно, что Африка должна быть представлена там на постоянной основе, в том числе и в Совете Безопасности», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, африканским странам необходимо определить формат своего представительства: будет ли это единый голос от континента или ротация государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин подвел итоги третьего саммита Россия – Африка.

Владимир Путин заявил о важности аккуратных действий при реформировании Совета Безопасности ООН во избежание разрушения существующих механизмов организации.

Путин выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН и других международных структурах.