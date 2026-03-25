Глава ЕЦБ заявила о рекордном снижении потребительского доверия в ЕС

Глава ЕЦБ Лагард: Потребительское доверие в ЕС упало до рекордного минимума
«На данный момент потребительское доверие в Европе снизилось сильнее, чем после терактов 11 сентября и войны в Кувейте в 1990 году», – подчеркнула Лагард на конференции во Франкфурте, передает РИА «Новости».
По ее словам, сейчас европейские домохозяйства могут начать увеличивать сбережения на случай дальнейшего роста расходов на энергию. Такой подход, по мнению главы ЕЦБ, может привести к тому, что экономический эффект от роста цен на энергоносители будет менее выраженным для экономики всего союза.
Лагард также отметила, что конфликт на Ближнем Востоке способен ограничить возможности работников в странах ЕС договариваться о повышении зарплат. Она добавила, что на фоне сохраняющейся неопределенности Евросоюз будет особо внимательно следить за динамикой потребительского спроса.
Глава ЕЦБ подчеркнула, что существует риск замедления экономического роста в регионе. Она указала, что негативный шок предложения уменьшает спрос, из-за чего компаниям сложнее перекладывать издержки на потребителей, а работникам – добиваться увеличения заработной платы.
Ранее глава ЕЦБ заявила о грядущем энергетическом шоке для еврозоны.