Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

Tекст: Ольга Никитина

Что происходит в Великий пост 2026 прямо сейчас

Если вы хотите сориентироваться в календаре воздержания или понять, на каком этапе пути сейчас находятся верующие, ответ прост: в 2026 году мы перешагнули экватор поста. С 23 по 29 марта включительно идет пятая седмица Великого поста – время, которое в церковной традиции называют самым насыщенным в духовном плане.

Чтобы ответить на частые вопросы «какой сейчас пост» и «какая неделя поста сегодня», достаточно взглянуть на календарь: это период глубокого покаяния, когда строгость в питании сохраняется (сухоядение в будни), но для мирян Устав предусматривает послабления в выходные и праздничные дни. Однако главное отличие этой недели даже не в гастрономических правилах, а в особом ритме богослужений.

Именно на пятой седмице приходятся два уникальных события, которые ждут весь год:

Великое покаянное каноническое стояние. В среду вечером (или в четверг утром, в зависимости от прихода) читается полностью Великий канон Андрея Критского – тот самый текст, который разбит на части в первые четыре дня поста. В этот раз он звучит целиком, создавая мощный молитвенный настрой.

Суббота Акафиста (Похвала Пресвятой Богородицы). В пятницу вечером или в субботу утром служится торжественная служба, во время которой впервые после долгого перерыва звучит акафист «Взбранной Воеводе». Это символический рубеж: пост уже не кажется бесконечным, а дыхание весны и предвкушение Пасхи становятся ощутимыми.

Для многих это время становится переломным. Организм уже адаптировался к изменению рациона, а эмоциональный фон выходит на новый уровень осознанности. В храмах в эти дни многолюдно даже в будни: верующие стремятся не упустить момент сугубой молитвы.

Если вы следите за календарем, чтобы понять, что можно есть в пост или как правильно выстроить свой распорядок дня, помните: пятая седмица – это еще не финишная прямая, но уже тот этап, когда силы проверены временем, а до главного торжества остается чуть больше трех недель.

Что можно есть на пятой неделе Великого поста 2026

Пятая седмица Великого поста, посвященная духовному подвигу преподобной Марии Египетской, предлагает верующим продолжить путь самоограничения и сосредоточения. В сфере питания это выражается в чередовании более строгих и несколько облегченных дней, направленных на воспитание силы воли, смирение плоти и углубление духовной сосредоточенности.

Пятая неделя поста: питание по дням кратко

Понедельник – сухоядение (пища без термической обработки: сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед, вода).

– сухоядение (пища без термической обработки: сырые овощи, фрукты, хлеб, орехи, мед, вода). Вторник – горячая пища без растительного масла (каши на воде, тушеные овощи, постные супы).

– горячая пища без растительного масла (каши на воде, тушеные овощи, постные супы). Среда – сухоядение.

– сухоядение. Четверг – горячая пища без растительного масла.

– горячая пища без растительного масла. Пятница – сухоядение.

– сухоядение. Суббота – горячая пища с растительным маслом. Для мирян возможны послабления.

– горячая пища с растительным маслом. Для мирян возможны послабления. Воскресенье – горячая пища с растительным маслом. Для мирян возможны послабления, включая рыбу, по благословению духовника.

Пятая седмица Великого поста 2026 остается одной из самых строгих в календаре, но именно такая структура – аскетичные будни и облегченные выходные – позволяет пройти этот этап без изнеможения, сохраняя силы для духовного сосредоточения.

Что нельзя есть на пятой неделе Великого поста

Мясо и мясные продукты – любые виды мяса, птица, колбасные изделия, полуфабрикаты, субпродукты.

– любые виды мяса, птица, колбасные изделия, полуфабрикаты, субпродукты. Молоко и молочные продукты – цельное молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, сыры всех видов.

– цельное молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, сыры всех видов. Яйца – в любом виде: вареные, жареные, а также в составе выпечки, соусов и готовых блюд.

– в любом виде: вареные, жареные, а также в составе выпечки, соусов и готовых блюд. Сливочное масло – исключается полностью, заменяется растительным маслом (и то только в разрешенные дни).

– исключается полностью, заменяется растительным маслом (и то только в разрешенные дни). Алкоголь – под строгим запретом в будние дни. Исключение делается только на субботу и воскресенье, когда допускается небольшое количество вина для укрепления сил, но это послабление чаще относится к монастырскому уставу, а мирянам рекомендуется воздерживаться от спиртного на протяжении всех седмиц.

Сухоядение в пост: что можно есть в понедельник, среду и пятницу

Эти дни представляют собой наиболее строгую практику воздержания в течение недели. Сухоядение подразумевает полное исключение из рациона любой термически обработанной пищи, а также продуктов, содержащих растительное масло. Основу питания составляют:

– Хлеб: разрешается употребление постного хлеба, приготовленного без использования молока, яиц и масла. Это могут быть ржаные или цельнозерновые сорта. Сухари и хлебцы также допустимы, при условии отсутствия в их составе запрещенных ингредиентов.

– Вода: чистая питьевая вода является основой рациона в эти дни. Допускается употребление несладкого чая или компота без добавления сахара.

– Орехи и семечки: несоленые и нежареные орехи (миндаль, грецкий орех, фундук и др.) и семечки (подсолнечные, тыквенные, льняные и др.) являются ценным источником растительных жиров и белка в дни сухоядения. Их следует употреблять в умеренных количествах.

– Мед: натуральный мед может использоваться в качестве источника углеводов и для придания сладости напиткам или небольшим перекусам.

– Морские водоросли: ламинария и другие виды морских водорослей богаты микроэлементами и могут разнообразить рацион в дни сухоядения.

– Сырые фрукты: разрешено употребление любых свежих фруктов, таких как яблоки, груши, бананы, апельсины, виноград и ягоды.

– Сырые овощи: в рацион можно включать огурцы, помидоры, морковь, капусту, перец и зелень. Салаты из сырых овощей можно заправлять лимонным соком.

– Сухофрукты: изюм, курага, чернослив, финики, инжир и другие сухофрукты являются концентрированным источником энергии и питательных веществ.

Горячая пища без масла в пост: что разрешено во вторник и четверг

В эти дни допускается употребление термически обработанной пищи, что несколько облегчает рацион. Однако по-прежнему исключается использование растительного масла. Основу питания составляют:

– Каши: разнообразные каши, сваренные на воде без добавления молока и масла (гречневая, рисовая, овсяная, перловая, пшенная), являются важным источником углеводов и клетчатки.

– Постные супы: овощные, грибные, супы из бобовых, сваренные на воде без добавления масла, могут быть питательным и согревающим блюдом. При приготовлении следует избегать использования мясных и молочных бульонов.

– Тушеные овощи: овощи (картофель, морковь, лук, капусту, свеклу, кабачки, баклажаны и др.) можно тушить на воде или в собственном соку без добавления масла.

– Блюда из бобовых: вареные или тушеные бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) являются отличным источником растительного белка.

– Грибы: грибы в вареном, тушеном или запеченном виде (без масла) могут разнообразить постный стол.

Режим питания и дополнительные рекомендации

Как уже отмечалось, существуют различия в строгости поста для монахов и мирян. Мирянам, особенно тем, кто постится впервые или имеет определенные состояния здоровья, важно подходить к ограничениям разумно.

– Частота приемов пищи: рекомендуется не допускать сильного чувства голода. Питание 3-4 раза в день для большинства мирян является оптимальным. Начинающим поститься может быть полезно увеличить частоту приемов пищи до 5-6 раз в день небольшими порциями, чтобы организм постепенно адаптировался к изменениям в рационе.

– Употребление воды: поддержание водного баланса крайне важно во время поста. Рекомендуется выпивать достаточное количество чистой воды в течение дня.

– Клетчатка: включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, крупы, бобовые), способствует нормализации пищеварения и созданию чувства сытости.

Важно помнить, что мирянам, не являющимся монашествующими, обычно рекомендуется более мягкий пост, например, ограничение только в употреблении пищи животного происхождения и, возможно, рыбы в будние дни.

Каждый верующий должен подходить к соблюдению поста разумно, учитывая свое здоровье и физические возможности, и при необходимости советоваться со своим врачом и духовником.

Богослужебные особенности пятой седмицы

– Среда вечером (утреня четверга) – «Мариино стояние»

Это особое покаянное богослужение, во время которого полностью прочитывается Великий покаянный канон святого Андрея Критского, а также житие преподобной Марии Египетской. Полное прочтение Великого покаянного канона именно в этот день связывают с памятью о сильном землетрясении, произошедшем на Востоке в IV-V веках.

– Суббота пятой седмицы – Похвала Пресвятой Богородицы (Акафистова суббота)

Этот особый день посвящен торжественному прославлению Девы Марии. Существует несколько версий установления этого праздника. Одна из наиболее распространенных связывает его с чудесным избавлением Константинополя от нашествия врагов в VII веке благодаря молитвам к Пресвятой Богородице. Другая версия указывает на связь этого празднования с Благовещением Пресвятой Богородицы. До установления фиксированной даты Благовещения 7 апреля его празднование могло переноситься на пятую субботу Великого поста. Утром в этот день совершается чтение Акафиста Пресвятой Богородице в знак благодарности за Ее заступничество.

– Воскресенье пятой седмицы – память преподобной Марии Египетской

В этот день Церковь особо чтит подвиг преподобной Марии Египетской, известной своей необычайной аскетической жизнью. Ее история является ярким примером невероятной силы покаяния и духовной борьбы, способной привести человека к святости даже после многих лет греховной жизни.

Богослужения пятой седмицы отличаются особой глубиной покаянных молитв и земных поклонов, что подчеркивает их особое значение в период Великого поста.

Как поститься без вреда для здоровья: советы врача

Многие верующие, готовясь к Великому посту, обращаются к церковным календарям, которые часто предписывают весьма строгие ограничения в питании, вплоть до сухоядения – употребления исключительно сырой растительной пищи. Однако специалисты в области медицины обращают внимание на то, что такие строгие уставы, изначально разработанные для монахов, могут быть не всегда полезны и даже вредны для мирян, ведущих активный образ жизни в современных условиях. Приведем основные рекомендации, которые дают медики на период Великого поста:

Теплая пища – залог здоровья пищеварительной системы

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение теплой пище. Слишком горячая или слишком холодная еда может негативно воздействовать на слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая раздражение и потенциально приводя к развитию эрозий и язв. Теплая пища, напротив, лучше усваивается организмом и способствует более длительному чувству насыщения. Оптимальный температурный диапазон для еды и напитков составляет примерно от 20 до 40 градусов Цельсия.

Консультация с врачом – важный шаг перед постом и в процессе него

Перед началом Великого поста, помимо получения благословения у священника, крайне рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно терапевтом или гастроэнтерологом.

Это особенно важно для людей, недавно перенесших вирусные заболевания (включая COVID-19), страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями или гиповитаминозом.

Правильно спланированный и разумно соблюдаемый пост может принести пользу, способствуя очищению организма и снижению веса. Однако необдуманное следование строгим ограничениям без предварительной подготовки может спровоцировать обострение существующих хронических заболеваний или даже привести к появлению новых проблем со здоровьем.

Постепенность – ключевой принцип

Врачи подчеркивают важность постепенного вхождения в пост. Резкий переход к строгим ограничениям может стать стрессом для организма. Подготовка к посту должна начинаться заранее, с постепенного исключения из рациона не только мяса, но и копченостей, консервов и полуфабрикатов.

Также необходимо заранее позаботиться о соблюдении питьевого режима, употребляя не менее полутора литров чистой воды в день, что способствует очищению организма.

Белок в постном рационе

Отказ от пищи животного происхождения ставит вопрос об адекватном поступлении белка в организм. Важно включать в рацион растительные источники белка, такие как бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут, маш), грибы и морепродукты (кальмары, креветки, не запрещенные в пост).

Семена (тыквенные, кунжутные) и орехи (миндаль, кешью, грецкие, фундук) также являются хорошим дополнением к постному меню и могут использоваться для перекусов или добавления в салаты и каши.

Белковые продукты следует сочетать со сложными углеводами, такими как овсяная, гречневая, перловая, ячневая крупы, пшено, булгур, кус-кус, бурый или дикий рис.

Разнообразие и умеренность – основа здорового поста

Питание в пост должно быть разнообразным и полноценным. Не стоит ограничиваться монотонным набором продуктов. Существует множество разрешенных овощей (различные виды капусты, морковь, свекла и др.), которые можно готовить разными способами (тушить, варить, запекать).

Разнообразить вкус помогут растительные масла (подсолнечное, оливковое, тыквенное, льняное и др.), разрешенные в определенные дни. Важно выбирать такие способы обработки пищи, которые не будут создавать излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Следует избегать чрезмерного употребления легких углеводов (белого хлеба, выпечки, даже постной), газированных напитков и сахара.

Что делать, если в пост хочется сладкого?

При сильной тяге к сладкому врачи рекомендуют отдавать предпочтение ягодам и фруктам вместо кондитерских изделий. Это поможет избежать срывов и снизить стресс для организма. Важно помнить о принципе умеренности во всем, включая употребление постных сладостей.

Соблюдение режима – важный аспект поста

Помимо питания, во время Великого поста крайне важно соблюдать режим дня, включая полноценный сон. При чувстве усталости необходимо находить время для отдыха. Также не следует отказываться от умеренных ежедневных физических нагрузок.

Индивидуальный подход и противопоказания

Подходя к соблюдению поста, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, состояние здоровья, имеющиеся заболевания и принимаемые лекарственные препараты. Существуют категории людей, которым пост даже в смягченном варианте может быть противопоказан. К ним относятся онкологические больные, люди с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, пациенты после операций или с заболеваниями крови, а также беременные и кормящие женщины. В любом случае, решение о соблюдении поста должно приниматься индивидуально и желательно после консультации с лечащим врачом. Главный принцип – не навредить своему здоровью, стремясь к духовному очищению.