    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня

    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    20 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль не понимает, зачем Евросоюз усиливает участие в конфликте на Украине, вместо того чтобы искать мирное решение.

    Песков на брифинге подчеркнул, что до сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему страны Европы продолжают проводить политику, направленную на поддержание и провоцирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил: «Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования».

    Песков также заявил, что для Москвы главным остается вопрос, зачем Евросоюз фактически напрямую вовлекся в ситуацию на Украине. По его словам, Кремлю странно комментировать, почему Европа не поддерживает США на Ближнем Востоке, одновременно поддерживая эскалацию ситуации на Украине.

    Ранее Песков рассказал о получении сигналов от европейских стран о желании участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили конфликты на Украине и в Иране, но не приняли конкретных решений по этим вопросам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    20 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность ухудшающейся экономической ситуацией и призвали ввести «мораторий» на удары по энергетическим объектам в контексте конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Как подчеркнул премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, если атаки продолжатся, «мировые последствия могут быть крайне серьезными». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрушение производственных мощностей означает долгосрочные последствия для энергетики.

    Повреждения катарского комплекса Рас-Лаффан затронули две установки, обеспечивающие 17% экспорта СПГ страны, или 13 млн тонн в год. По словам главы QatarEnergy Саада аль-Кааби, восстановление займет от трех до пяти лет. За последние две недели рост цен на газ добавил Европе 7 млрд евро дополнительных расходов.

    Страны ЕС обсуждают временное снижение налогов на электроэнергию и смягчение системы квот на выбросы, чтобы поддержать промышленность, но эти меры могут привести к потере доходов бюджета и снизить стимулы для перехода к «зеленой» энергетике. В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес отметил: «Европа должна полагаться на собственную энергию – это солнце и ветер».

    Организация по координации поставок нефти ЕС впервые признала, что может возникнуть угроза поставкам, особенно в случае длительных перебоев в перевозках через Ормузский пролив. Всемирная торговая организация также предупредила, что затяжной кризис снизит темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 2026 году.

    Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства принимать «временные, адресные и точечные» ответы на шок от роста цен на энергоносители, чтобы не усугубить ситуацию в экономике.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев отметил, что энергетические риски, связанные с политикой Еврокомиссии, начинают реализовываться и это влияет на перспективы Урсулы фон дер Ляйен.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    20 марта 2026, 02:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе»
    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз «так или иначе» собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова». «Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это так или иначе», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    19 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Каллас сравнила войну в Иране с любовной историей

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита ЕС глава евродипломатии Кая Каллас сравнила военную кампанию на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход, сообщило издание Politico.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в ходе саммита Европейского союза сравнила войну на Ближнем Востоке с историей любви, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico.

    «Начать войну – это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», – приводит издание прямую речь Каллас.

    По данным Politico, таким образом Каллас объяснила, почему страны ЕС не готовы поддержать военную кампанию США, несмотря на заинтересованность в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что этот конфликт может оказаться более затяжным и сложным, чем кажется на первый взгляд.

    В своем выступлении Каллас также отметила, что у ЕС нет планов расширять полномочия военно-морской миссии Aspides, действующей в Красном море, на Ормузский пролив. Это решение было официально озвучено главами МИД стран ЕС 16 марта на встрече в Брюсселе.

    В настоящее время в миссии Aspides участвуют четыре военных корабля, которые предоставили две из 27 стран ЕС – Греция и Италия.

    Ранее Кая Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что сейчас самое время начать пить из-за непростой ситуации в мире.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выражала опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    20 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Страны ЕС высказались об участии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза выразили готовность совместно с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при «соответствующих условиях», говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.

    «Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Лидеры ЕС призвали ввести мораторий на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке. Также лидеры ЕС выразили сожаление из-за гибели мирных жителей в ходе боевых действий в регионе. В тексте заявления отмечается обеспокоенность последствиями этих конфликтов, включая возможное влияние на экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Ранее США выразили недовольство по поводу отказа союзников в Европе и Азии в помощи в разблокировании пролива.

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Врач ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

