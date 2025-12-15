В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

Весь 2025 год в Литве ведется ожесточенная схватка двух политических лагерей – условных либералов (западников) и условных консерваторов (националистов). В прошлом, 2024-м потерял власть «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (либералы), а новую правящую коалицию в стране сформировала Социал-демократическая партия (консерваторы). Кабинет министров возглавляет ее представительница Инга Ругинене. Но больше всего оппозиция наносит удары не по ней, а по еще одной входящей в коалицию силе – партии «Заря Немана». По результатам выборов 2024 года эта партия смогла завоевать 19 мест в Сейме из 141-го, став третьей по количеству мест фракцией в парламенте.

С точки зрения значительной части литовских элит «Заря Немана» – популисты, ориентирующиеся на ту немалую, хотя и молчаливую ныне часть электората, которая хотела бы нормализовать отношения Литвы с Россией и Белоруссией. Кроме того, в «Заре Немана» отвергают лозунг «стоять до конца вместе с Украиной», указывая, что он противоречит интересам литовского народа.

Соответственно, оппоненты уличают «Зарю Немана» и ее лидера Ремигиюса Жемайтайтиса (эдакого литовского «мини-Жириновского») в том, что они не готовы отдать последнюю рубашку киевскому режиму. Уже тот факт, что представители «Зари Немана» не бегают с украинскими флагами, заставляет «национальных патриотов» коситься в их сторону.

Первым объектом для нападения оппозиция избрала Игнотаса Адомавичюса, которого «Заря Немана» выдвинула в министры культуры. После того, как Адомавичюс публично отказался признать Крым украинским, в его отношении была развязана кампания травли – и министр ушел в отставку. И хотя в коалиционном соглашении было записано, что пост главы Минкульта принадлежит «Заре Немана», Ругинене отдала его своей коллеге по Социал-демократической партии Вайде Алекнавичене.

Другой скандальный сюжет связан с противоборством Ремигиюса Жемайтайтиса с министром иностранных дел Кястутисом Будрисом, сторонником бескомпромиссной конфронтации с Россией и Белоруссией. По мнению Жемайтайтиса, Будрис несет немалую долю ответственности за резко обострившиеся отношения Литвы и Белоруссии. Сам же вождь «Зари Немана» стоит за диалог и поиск компромисса.

«Надеюсь, что у всех хватит сегодня и в ближайшее время здравого смысла, чтобы принять разумные решения, а не продолжать конфликты. Очень хотелось бы, чтобы дипломатический диалог (с Белоруссией – прим. ВЗГЛЯД) состоялся хотя бы на уровне замминистров, ведь нынешняя ситуация ненормальна», – подчеркивает Жемайтайтис.

Жемайтатис крайне недоволен и тем, что Будрис сейчас пытается рассорить Литву и с Венгрией. Глава литовского МИДа оскорбил венгерские власти после того, как они запретили въезд командиру сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (внесен в России в список террористов и экстремистов), причастному к атакам на нефтепровод «Дружба». По мнению литовского министерства иностранных дел, это недопустимый шаг.

Недавно Литву посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Формально для того, чтобы навестить венгерских летчиков, несущих в Литве службу в составе воздушного патруля НАТО, но на самом деле обстоятельства его визита оказались куда более интересными. Сийярто давно находится в натянутых отношениях с литовскими властями. Пару лет назад он обвинил тогдашнего литовского главу МИДа Габриелюса Ландсбергиса в агрессивности, назвав его «одним из самых провоенных политиков» в ЕС. В отличие от большинства других политиков стран НАТО, прибывающих в Вильнюс, Сийярто призвал литовцев к осторожности и миролюбию.

«Здесь самая большая ответственность. Здесь самая хрупкая ситуация. И здесь ошибка, неверное решение или недопонимание могут обернуться разрушительными последствиями для всего мира,

потому что здесь постоянно существует самая большая опасность прямого столкновения между НАТО и Россией. Во всех смыслах этого слова нигде больше нет такого близкого расположения друг к другу войск НАТО и России», – заявил руководитель МИД Венгрии.

Но самым интригующим событием стала встреча Петера Сийярто с Жемайтайтисом. Глава «Зари Немана» без подробностей сообщил лишь, что «мы подписали личное соглашение о жизни, вере, надежде, любви и преданности государству». Однако учитывая сходство их взглядов на геополитическую ситуацию, можно предположить, что Жемайтайтис рассказывал Сийярто о возможностях скорректировать внешнеполитический курс Литвы в сторону большего миролюбия. В свою очередь Петер Сийярто мог поделиться с Жемайтайтисом своими соображениями и советами относительно того, как обуздать наиболее рьяных милитаристов.

Эта встреча вызвала недовольство премьер-министра Ругинене. «Парламентарии могут встречаться с политиками из других стран – никто этого не запрещает. Однако это не меняет того факта, что внешнюю политику формирует и реализует правительство совместно с президентом», – тоном нотации сказал советник Ругинене Игнас Добровольскас.

Для Ругинене «Заря Немана» является очень неудобным коалиционным партнером, бросающим на все правительство тень некой «промосковскости».

В последнее время либеральные НКО и националисты неоднократно устраивали в Вильнюсе митинги, на которых открыто угрожали снести кабинет Ругинене, если он начнет совершать шаги в сторону урегулирования отношений с Россией и Белоруссией. «Соросята» и «нацики» рассуждают о том, что нужно удалить «Зарю Немана» от власти. И недавно они нашли новый повод для атаки на неугодную партию.

В конце ноября Сейм Литвы поддержал законопроект, открывающий путь к более легкому отстранению руководителя «Литовского национального радио и телевидению» (LRT). Этот пост занимает ставленница «соросят» Моника Гарбачяускайте-Будрене, отрабатывающая радикально-либеральную и русофобскую повестку. В последнее же время LRT все больше вступает в конфликт с текущим правительством – в частности, с «Зарей Немана». Процедура отстранения главы LRT весьма сложна, поэтому в «Заре Немана» подготовили законопроект, значительно упрощающий этот процесс. Кресло под Гарбачяускайте-Будрене закачалось.

Литовские либералы восприняли возможность потери контроля над LRT как страшную для себя угрозу. «Оскорбительная риторика и действия в отношении журналистов и всего LRT, которые мы наблюдаем в публичном пространстве со стороны представителя правящей коалиции, депутата Сейма Жемайтайтиса, выходят за допустимые рамки и абсолютно недопустимы. То же касается и нападок в социальных сетях – призываю прекратить», – потребовал председатель Совета LRT Миндаугас Юркинас.

Тут же была мобилизована улица. В начале декабря у здания Сейма собралась огромная по местным меркам толпа – 10 тыс. человек. «Захват общественного вещателя – первый шаг любого автократа, отсюда начинается путь государства к орбанизации. То же самое уже произошло в Венгрии, Словакии и Польше. Сейчас давление на свободное слово началось и у нас, и оно не остановится, если мы не остановим его сейчас», – призывали литовские либералы.

Толпа скандировала: «Руки прочь от свободы слова и независимых СМИ!» Журналистка LRT Эгле Бучелите произнесла пламенную речь, в которой сравнила происходящее ныне вокруг «Литовского радио и телевидения» ни много ни мало с событиями 13 января 1991 года у телебашни Вильнюса. По словам Бучелите, и тогда и сейчас враги литовского народа «хотят заткнуть всех, кто верит в свободу и правду».

Если верить ораторам на митинге, их очень пугает тот факт, что многие литовцы сейчас считают, что при СССР им жилось лучше.

Они списывают это на козни «ботов», запущенных российской пропагандой. «Пора начать называть вещи своими именами. Армии ботов не появляются из ниоткуда. Мы должны сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». Мы должны сказать нет тем, кто утверждает, что то, что мы создали за тридцать пять лет независимости – ошибка», – требовала Мастейките. А журналистка Рита Милюте в качестве негативного примера привела Венгрию и Словакию – по ее словам, в этих странах «свободные СМИ», были уничтожены, а потому данные государства не хотят поддерживать Украину.

Глава правительства Литвы Инга Ругинене явно испугалась давления. «Я полностью поддерживаю свободу слова», – заявила премьер, пообещав «исправить» законопроект о порядке увольнения руководства LRT. А лидеры оппозиционных «Движения либералов» Виктория Чмилите-Нильсен и Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис и вовсе потребовали выгнать «Зарю Немана» из правящей коалиции, а Ремигиюса Жемайтайтиса лишить мандата.

Исход этой битвы пока предсказать трудно. Но налицо факт того, что в Литве, которая еще недавно казалась сцементирована воинственной русофобией, появилась влиятельная партия, выступающая за налаживание отношений с Россией. За последнее время рейтинг «Зари Немана» заметно вырос – избирателям явно нравится взятый ими курс. В октябре за эту партию готовы были проголосовать 8,5% избирателей, тогда как в июле ее поддержка составляла лишь 3,4%. В стране явно растет число людей, отказывающихся жертвовать своей мирной жизнью ради геополитического противостояния с восточным соседом и постоянного финансирования вороватого киевского режима.