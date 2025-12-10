  • Новость часаСуд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных
    Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 19:15 • Новости дня

    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    10 декабря 2025, 12:04 • Новости дня
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

    Политолог Рар: Европейская бюрократия будет яростно сопротивляться любой реформе власти

    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

    9 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека

    Премьеры Британии и Дании призвали реформировать Конвенцию по правам человека из-за мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министры Дании и Британии Метте Фредериксен и Кир Стармер призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека, указав на необходимость обновления системы предоставления убежища на фоне новых миграционных вызовов.

    Датский премьер Метте Фредериксен и британский премьер Кир Стармер совместно выступили за реформу Европейской конвенции по правам человека, пишет Politico.

    Они заявили в совместной статье, что «нынешние правила по убежищу создавались для другой эпохи» и требуют пересмотра, чтобы отвечать современным вызовам массовой миграции. Политики подчеркнули, что миллионы перемещаются не только по причине угрозы жизни, но и ради лучшего будущего, и если не учитывать это, страдают как беженцы, так и страны, вынужденные быстро адаптироваться.

    Обращение премьеров прозвучало после обновления миграционных правил в ЕС, по которым датский жесткий подход к миграции становится новым стандартом для блока. Новые меры позволяют странам ЕС высылать отказников в предоставлении убежища, создавать центры обработки ходатайств за пределами блока и формировать хабы для высылки мигрантов вне ЕС. Британия также недавно провела реформу в аналогичном ключе.

    В среду ожидается встреча делегатов примерно 40 стран-членов Совета Европы в Страсбурге, посвященная вопросам миграции. Руководство Совета Европы выступает за сохранение роли Европейской конвенции как основного правового документа, но отмечает необходимость обсуждения трактовок, затрудняющих выдворение мигрантов, совершивших преступления. Глава организации Ален Берсе заявил, что пришло время обсудить эти вопросы в официальном формате Совета Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат отметил, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимума с начала года после изменения правил выезда для мужчин.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    10 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    FT: ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС намерен принять новый закон с чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, страны Евросоюза стремятся как можно скорее принять закон, который позволит бессрочно заблокировать российские активы на общую сумму до 210 млрд евро, передает ТАСС.

    Источники издания сообщают, что экстренное принятие закона связано с опасениями, что Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций.

    Речь идет о проекте, в рамках которого Еврокомиссия стремится закрепить чрезвычайные полномочия, чтобы обойти возможное национальное вето при решениях о продлении санкций против России. В существующей схеме блокировка активов требует единогласия всех 27 стран Евросоюза каждые полгода, что дает отдельным странам возможность препятствовать ее пролонгации.

    Еврокомиссия рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму примерно 90 млрд евро в ближайшие два года. FT отмечает, что введение бессрочной блокировки необходимо для реализации этой схемы, которая в конечном итоге призвана обеспечить долгосрочное финансирование Украины в 2026–2027 годах.

    Ранее Еврокомиссия официально объявила о планах экспроприации арестованных активов России под так называемую схему «репарационного кредита», также призвав страны Запада, не входящие в ЕС, присоединиться к этой инициативе. Опасения европейских чиновников усиливаются в связи с неопределенностью в отношении дальнейшей санкционной политики США и позицией Будапешта.

    Евросоюз обнаружил правовую лазейку, из-за которой российские активы могут остаться недоступными для Москвы на неопределенное время.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что сделка по размораживанию российских активов в Европе и их передаче на Украину может быть оформлена уже в ближайшие дни.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без равного распределения расходов и рисков между странами ЕС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов Евросоюза.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 22:16 • Новости дня
    Певица Буланова поступила в Институт современных знаний

    Певица Буланова стала студенткой вуза в Минске

    Певица Буланова поступила в Институт современных знаний
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний в Минске, где ей предстоит сдавать сессию уже в январе 2026 года, сообщают СМИ.

    Буланова стала студенткой Института современных знаний имени А.М. Широкова в Минске, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Беларусь». Певица поступила на заочную форму обучения по специальности «музыкальное искусство эстрады».

    Первый проректор вуза Владислав Кадира уточнил, что Буланова лично доставляла документы и проходила собеседование, как любой иностранный студент. Он также заявил, что Булановой, как всем заочникам, предстоит дважды в год посещать вуз для сдачи сессии.

    Ближайшая сессия намечена на середину января 2026 года. По словам самой Булановой, она пообещала «быть прилежной студенткой».

    Глава государства наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве».

    10 декабря 2025, 07:10 • Новости дня
    Трамп назвал катастрофой миграционную политику стран Европы
    Трамп назвал катастрофой миграционную политику стран Европы
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что из-за нее многие из них теряют жизнеспособность.

    «По моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа», – заявил Трамп в интервью Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил, что Соединенным Штатам угрожала похожая ситуация, однако администрация под его руководством смогла предотвратить подобную катастрофу.

    Говоря о лидерстве в Европе, Трамп отметил, что главы государств стремятся к политической корректности по вопросам массовой миграции, но на деле это ведет лишь к ослаблению их позиций.

    По его словам, желание европейских лидеров «быть политкорректными» не позволяет им отправлять мигрантов обратно, несмотря на существующую проблему. Трамп подчеркнул, что национальная стратегия безопасности США также определила миграционную политику Евросоюза как одну из ключевых проблем для региона.

    Ранее на заседании с членами кабмина Трамп назвал сомалийских мигрантов «мусором» и заявил о нежелании видеть их в США.

    Также он предлагал ужесточить меры против миграции, в том числе приостановить въезд из ряда государств и аннулировать гражданство для некоторых мигрантов.

    9 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    ООН обвинила Латвию в дискриминации русскоязычных

    ООН обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных по закону о НДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указало на дискриминационный характер закона о повышении НДС на русскоязычную печать и книги в Латвии.

    Закон о повышении налога на добавленную стоимость на книги и прессу на русском языке в Латвии является дискриминацией по отношению к языковым меньшинствам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо Гомез заявила: «Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны». Она также подчеркнула, что любые налоговые или регулирующие меры не должны ограничивать доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, если только такие ограничения не имеют обоснованной законной цели.

    Ранее Сейм Латвии принял решение повысить ставку налога на добавленную стоимость на печатную продукцию и книги на русском языке. Новые правила начнут действовать с 2026 года. Закон не коснется изданий на языках стран – членов Европейской экономической зоны, Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что введение нового налога приведет к закрытию частной русской прессы в Латвии.

    До этого бывшему депутату латвийского парламента Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за высказывания в защиту России и русского языка.

    Сейчас в Латвии продолжается массовая депортация сотен русских, в основном пожилых людей, которые долго жили в стране.

    10 декабря 2025, 13:56 • Новости дня
    Politico: ЕС готов нарушить золотое правило ради активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз готов пойти на беспрецедентный шаг ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов, чтобы предоставить Украине кредит, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ЕС рассматривает возможность продлить предстоящий саммит еще на два дня, чтобы достичь согласия по этому вопросу, несмотря на устоявшееся правило, что саммиты должны длиться не больше одного дня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит». Послы стран Евросоюза на этой неделе работают сверхурочно, чтобы убедить Брюссель поддержать инициативу по изъятию средств российского Центробанка в пользу Киева.

    Особо подчеркивается, что вопрос использования замороженных российских активов в Бельгии требует отдельного решения, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски при реализации данной схемы. По данным Politico, если к апрелю не удастся заключить сделку, Украина может остаться без необходимых финансовых средств.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Напомним, FT писала, что Евросоюз принимает закон о бессрочной блокировке российских активов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов ЕС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации добьется возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    10 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров назвал причину желания ЕС забрать российские активы

    Лавров: Европа покушается на российские резервы из-за отсутствия денег на войну

    Tекст: Вера Басилая

    Желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Лавров заявил, что Европа стремятся получить доступ к российским валютным резервам из-за нехватки средств для ведения боевых действий на Украине, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что на идеологическую позицию Европы в отношении украинского кризиса все больше влияет финансовая составляющая.

    «Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Лавров добавил, что бессмысленность и бесперспективность нынешнего курса признают не только отдельные страны, но и представители ряда оппозиционных партий в Евросоюзе и НАТО. Он подчеркнул нарастание скептицизма относительно продолжения поддержки текущей политики европейскими союзниками.

    Ранее газета Financial Times (FT) писала, что Евросоюз принимает закон о бессрочной блокировке российских активов.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов ЕС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации добьется возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы.

    10 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Послы ЕС одобрили санкции против 40 танкеров с «российской нефтью»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дипломаты ЕС одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, якобы связанных с перевозкой нефти из России, а также для порядка десяти человек, включая иностранцев.

    Послы стран Евросоюза впервые с начала спецоперации на Украине согласовали отдельный, так называемый малый блок санкций против России, вне рамок основных санкционных пакетов, передает ТАСС.

    Как рассказал источник агентства в дипломатических кругах Брюсселя, в новый черный список войдут около 40 танкеров из так называемого теневого флота, которые подозревают в перевозке российской нефти, а также примерно 10 физических лиц, включая иностранных граждан, связанных с Россией.

    По словам дипломата, «послы ЕС впервые с начала войны на Украине утвердили ограниченный блок санкций против РФ по Украине вне основных санкционных пакетов». При этом, чтобы меры вступили в силу, их должны утвердить министры иностранных дел стран Евросоюза на ближайшей встрече в Брюсселе 15 декабря.

    Кроме того, послы ЕС приняли план поэтапного отказа сообщества от закупок всех видов российского газа. Как отмечается в заявлении датского председательства в Совете ЕС в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), «послы ЕС утвердили поэтапный план отказа от российского газа до конца 2027 года».

    Для вступления в силу данный план должен быть согласован Советом ЕС на министерском уровне до конца декабря. В случае утверждения, Евросоюз полностью прекратит импорт российского газа к концу 2027 года.

    Как сообщал МИД России, европейские страны понесли из-за антироссийских санкций совокупные экономические потери в 1,6 трлн евро за четыре года.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    10 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    Euractiv: Европейские страны пересмотрят оборонные проекты ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства на специальной сессии в январе 2026 года планируют дать оценку флагманским оборонным проектам Еврокомиссии, включая «стену дронов», сообщил портал Euractiv.

    В январе 2026 года страны ЕС намерены провести специальную сессию для обсуждения и оценки четырех оборонных проектов, предложенных Еврокомиссией. Среди них упоминается и инициатива по созданию «стены дронов», передает ТАСС.

    По информации портала, Еврокомиссия рассчитывает утвердить эти предложения до конца текущего года, однако лидеры государств ЕС ранее в октябре отложили их официальное одобрение. Источники Euractiv отмечают, что в ходе обсуждений страны могут предложить новые инициативы или даже пересмотреть полный список, что способно нарушить реализацию плана оборонной готовности, предложенного Брюсселем.

    Пакет принимаемых мер напрямую связан с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции в размере 800 млрд евро для укрепления военного потенциала к 2030 году.

    ЕС аргументирует эти действия необходимостью реагирования на «российскую угрозу», хотя власти России такие обвинения неоднократно отвергали.

    Ранее Британия не смогла договориться с Евросоюзом о вступлении в оборонный фонд SAFE.

    Евросоюз создает «военный Шенген» для быстрого перемещения войск по Европе.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о расширении проекта «стены дронов» на всю Европу.

    Газета ВЗГЛЯД объяснила причины «вооружения» Европы.

    10 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии у России планов воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не планирует военного столкновения с европейскими странами, такого нет в мыслях, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании в Совете Федерации.

    Россия не планирует воевать с европейскими странами, таких намерений у Москвы нет, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации на правительственном часе.

    «Как подчеркивал президент России Владимир Путин, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», – заявил Лавров. Глава МИД подчеркнул, что эта позиция российских властей остается неизменной и была неоднократно обозначена на самом высоком уровне.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, в том числе на изъятие российских активов и размещение иностранных военных контингентов на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    10 декабря 2025, 14:38 • Новости дня
    За два месяца в ЕС прибыли 153 тыс. беженцев с Украины

    В сентябре и октябре в Евросоюз прибыли 153 тыс. просителей убежища с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Число новых просителей убежища с Украины достигло максимальных показателей с начала года после изменения правил выезда для мужчин, за два месяца в Европу прибыли 153 тыс. человек, отмечает Евростат.

    В сентябре и октябре 2025 года страны Евросоюза приняли 153 тыс. новых просителей убежища с Украины, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Это самый высокий показатель с начала года.

    Как отмечает Евростат, только в октябре государства ЕС вынесли 74 175 новых решений о временной защите, а в сентябре этот показатель достиг рекордных 79 525 решений. Рост числа обращений связывается с постановлением украинских властей в конце августа, которое позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно покидать страну.

    Согласно информации Евростата, сейчас временную защиту в Евросоюзе получили 4,3 млн украинцев. Больше всего граждан Украины с таким статусом находится в Германии – 1,23 млн человек, в Польше – 965 тысяч, в Чехии – 393 тысячи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только в Швеции с начала 2024 года число молодых мигрантов с Украины увеличилось более чем на 76%.

    Между тем Нидерланды рассматривают вопрос о закрытии муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.

    А кроме того, сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в Варшаве в криминальный центр.

    10 декабря 2025, 13:43 • Новости дня
    Итальянская кухня получила статус нематериального наследия ЮНЕСКО

    Итальянская кухня включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянская кулинарная традиция официально признана всемирным наследием благодаря уникальному решению ЮНЕСКО, впервые выделившему всю национальную гастрономию, а не отдельные блюда.

    Итальянская кулинарная традиция официально стала частью Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в видеообращении, передает ТАСС.

    Она отметила: «Сегодня ЮНЕСКО признала итальянскую кухню объектом всемирного наследия. Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность».

    Как пишет газета La Stampa, это решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Нью-Дели и стало уникальным: впервые в список вошла не отдельная категория блюд, а вся национальная кулинарная традиция. В ЮНЕСКО подчеркивают, что итальянская кухня сочетает принципы устойчивого развития и биокультурного разнообразия.

    Италия уже занимает первое место по количеству объектов в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Итальянская пицца «пиццайоло» была включена в этот перечень ранее, однако это первое признание всей кухни страны как культурного явления.

    Традиции выращивания и сбора урожая пшеницы в Грузии также вошли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Решение было принято на 20-й сессии комитета ЮНЕСКО, которая проходила в Нью-Дели.

    ЮНЕСКО отмечает: грузинская культура выращивания пшеницы включает вековые традиции, начиная с обработки почвы и заканчивая выпечкой хлеба в национальных печах. Эта культура формирует не только путь аграрного труда, но и часть быта, социальных отношений и передачи опыта между поколениями. Теперь традиции обработки пшеницы стали пятой частью наследия Грузии в перечне ЮНЕСКО, после многоголосия, особых способов виноделия, алфавита и национальной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАО ООН планирует включить башкирский мед в список мирового наследия сельского хозяйства.

    Турецкий кофе ранее получил статус традиционного продукта в Евросоюзе.

    10 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Власти ЕС заявили о снижении выбросов парниковых газов на 90%

    Европарламент и Совет ЕС согласовали сокращение выбросов парниковых газов к 2040 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К 2040 году в Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, что закреплено в предварительном соглашении между Европарламентом и Советом ЕС.

    Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения по корректировке климатического законодательства и вводу нового целевого показателя для Евросоюза, сообщает РИА «Новости». Согласно официальному заявлению, к 2040 году страны ЕС должны сократить выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, говорится в опубликованном документе.

    Согласно условиям соглашения, Еврокомиссия будет раз в два года отчитываться по промежуточным результатам. Документы будут содержать анализ актуальных научных данных, технологических изменений, влияния новых правил на конкурентоспособность промышленности, а также на цены на энергорынке для бизнеса и домохозяйств.

    Результаты оценки позволят Еврокомиссии предложить возможную корректировку целей или введение дополнительных мер поддержки. Для вступления в силу соглашения требуется одобрение Европарламента и подтверждение Совета ЕС. Новые правила начнут действовать через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канадские ученые из Университета Макгилла предупредили, что выброс парниковых газов приведет к затоплению крупных прибрежных городов.

    Также сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые планирует выступить против политики администрации президента США и поддержать соглашение ООН по уменьшению выбросов парниковых газов от судоходства.

    Напомним, что администрация Трампа в августе объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов. Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп уже вывел страну из Парижского соглашения по климату и в целом выступает против «зеленой повестки».

