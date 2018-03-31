Британия задумалась о закрытии торгпредства России в Лондоне

Британское правительство рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне в ответ на высылку Москвой британских дипломатов.

«(Этот вопрос) будет рассмотрен», – заявил The Daily Telegraph источник в британском правительстве.

По его словам, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как «логово шпионов», и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как «Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы».

Ранее послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран.

В начале марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Великобритания безосновательно обвинила Россию в применении химического оружия якобы для отравления Скрипаля.