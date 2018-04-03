Путин прокомментировал признание британских экспертов по «Новичку»

Взгляд
3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...

Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Путин прокомментировал признание британских экспертов по «Новичку»

          3 апреля 2018, 21:08

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          Нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира, заявил президент России Владимир Путин, комментируя заявление британской лаборатории об отсутствии доказательств причастности России к делу Скрипаля.

          Такие данные он привел со ссылкой на международных экспертов на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

          Ранее во вторник было объявлено, что эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не сумели определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.

          Говоря об этом, Путин заявил, что его удивляет «та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

          В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «совершенно чудовищной». «Постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причем вполне экспертно, вполне официально», - сказал Песков, комментируя слова главы лаборатории, передает РИА «Новости».

          Песков повторил, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипалей, а теорию британцев «подтвердить невозможно».

          «А вот министру иностранных дел Великобритании [Борису Джонсону], который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании [Терезе Мэй] как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», - отметил он.

          «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», - сказал Песков.

          В британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались «в том числе» на предположениях.


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