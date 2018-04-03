Путин прокомментировал признание британских экспертов по «Новичку»

Нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира, заявил президент России Владимир Путин, комментируя заявление британской лаборатории об отсутствии доказательств причастности России к делу Скрипаля.

Такие данные он привел со ссылкой на международных экспертов на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник было объявлено, что эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не сумели определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.

Говоря об этом, Путин заявил, что его удивляет «та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «совершенно чудовищной». «Постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причем вполне экспертно, вполне официально», - сказал Песков, комментируя слова главы лаборатории, передает РИА «Новости».

Песков повторил, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипалей, а теорию британцев «подтвердить невозможно».

«А вот министру иностранных дел Великобритании [Борису Джонсону], который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании [Терезе Мэй] как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», - отметил он.

«Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», - сказал Песков.

В британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались «в том числе» на предположениях.