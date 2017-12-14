Взгляд
31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
Разделы

Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия незаконно вторглась на территорию России

Британия назвала досмотр российского борта обычной процедуройФото: Maxim Shemetov/Reuters
МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность

Генидиректор компании-собственника сгоревшего здания Юлия Богданова чувствует, но не признает свою винуФото: sledcom.ru/Global Look Press
В деле о пожаре в Кемерово появились шестой и седьмой арестованные фигуранты – обе женщины. Одна заявила, что чувствует вину за случившееся, но признавать ее на суде не собирается. Другая после пожара, по версии следствия, пыталась скрыться, улетев в Москву. Именно ее действия могли быть причиной того, что в бывшем здании кондитерской фабрики вообще появился торговый центр. У нее был личный мотив. Подробности...
Перейти а раздел…

Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США

Негритянская Новая Африка должна была стать не просто республикой, а социалистической республикойФото: AP/ТАСС
Полвека назад США столкнулись с политическим кризисом, в сравнении с которым даже «перестройка» выглядит не столь впечатляюще. Тогда чернокожие объявили себя отдельной нацией, имеющей право на самоопределение в соответствии с уставом ООН. От США должна была отколоться новая Республика Новой Африки. И откололась бы, если бы не мощь тайных программ ФБР. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
Обсуждение: 93 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова
          Минтранс анонсировал меры против Британии после досмотра самолетаМосква назвала число высылаемых британских дипломатовБритания нашла оправдание досмотру российского самолетаЗадержаны совладельцы группы компаний «Сумма»
          Миллиардер Магомедов в день задержания хотел улететь в МайамиЯковенко нашел связь между Скрипалем, Глушковым и досмотром самолетаСаакашвили рассказал о лаже в голове у СавченкоСостояние Савченко ухудшилось до кровавой рвоты
          Назван личный мотив экс-главы кемеровского госстройнадзораРодные погибших в Кемерово описали план пожараГатилов рассказал о неприличном отношении США к дипломатам России при ООНОпубликовано решение о прекращении экономического сотрудничества Киева с Москвой

          Главная тема


          Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США

          расклад сил


          Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

          «с той стороны»


          Карпов объяснил призыв Каспарова бойкотировать ЧМ-2018

          пожизненно лишенная прав


          Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

          «поднялся такой скандал»


          В Вашингтоне прекратят вещать все иностранные каналы

          конфликт с Западом


          Почему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля

          казначейская служба


          Из бюджета Украины пропала крупная сумма

          «порождает ненависть»


          Русские в США почувствовали дискриминацию

          война в Сирии


          Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

          «западноукраинский сепаратизм»


          Александр Чаленко: Идею перевода украинской мовы на латиницу лично я поддерживаю двумя руками

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Британия незаконно вторглась на территорию России

          Британия назвала досмотр российского борта обычной процедурой   31 марта 2018, 17:00
          Фото: Maxim Shemetov/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно.

          Досмотр самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту без объяснения причин является очередной провокацией, заявили в Министерстве иностранных дел России. В МИД считают, что власти Британии решили досмотреть самолет, чтобы хоть как-то спасти свою репутацию в связи с делом Скрипаля. А поведение полиции на борту лайнера из России показывает, что она планировала провести некие манипуляции без свидетелей, считает МИД.

          Российские посольство, не добившись оперативной связи с МИД Великобритании с целью выяснить причину таких некорректных действий, уже направило ноту с требованием разъяснить случившееся.

          Накануне, как сообщалось, британская полиция и таможня поднялись на борт самолета А321 авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к полету из лондонского Хитроу в московский Шереметьево. Они заявили о необходимости осмотра судна, не сообщив причины и цели. Более того, британские власти потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет, хотя досмотр в отсутствии представителей экипажа недопустим. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в итоге его изолировали в кабине пилотов. Подобные действия «абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», отметили в авиакомпании «Аэрофлот».

          Как рассказал в субботу сам капитан досмотренного самолета Виталий Митрофанов, на борт поднялось пять-шесть человек с собакой, они представились как Border Force, то есть таможенная служба, и заявили, что им надо обыскать лайнер на предмет запрещенных предметов к перевозке.  «Никаких актов досмотра... никаких причин, ничего мне так и не сказали», – отметил он.

          Осмотр длился «пять-семь минут», потом еще две-три минуты проверяли технические отсеки. По словам Митрофанова, у него не было возможности наблюдать за всеми их действиями, так как он находился в кабине с открытыми дверьми и видел проверяющих только в проходе. «А много отсеков, которые они досматривали – я уже не видел, не имел возможности, – добавил он. – По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками... Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетом мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс», – объяснил Митрофанов.

          Между тем, по международным нормам,

          самолет «Аэрофлота», пусть и в чужой стране – это территория Российской Федерации. Как пояснил капитан, британские таможенники досматривать российский лайнер не имели права.

          Такое право, по его словам, есть только у немецкой службы воздушного движения LBA, европейской программы безопасности воздушных судов SAFA и Росавиации.

          Официальная причина Лондоном долго не называлась, что породило слухи и спекуляции. Так, издание Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве сообщило, что проверка самолета «Аэрофлота» в Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия», и это не связано с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако что подразумевалось под словами о «стране повышенного риска», не источник не пояснил.

          Между тем, Россия пригрозила зеркальным ответом Великобритании. При отсутствии объяснений Лондона по досмотру аэрофлотовского самолета Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, заявили в Минтрансе. Координационный центр по авиабезопасности России также пообещал направить в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне.

          Наконец, после обеда в субботу замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас соизволил в письменно виде объяснить причину досмотра аэрофлотовского самолета. Впрочем, это больше было похоже на отписку.

          «Это обычная процедура для британских пограничников – досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие», – говорится в полученном РИА «Новости» заявлении. Далее замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

          Досмотренный самолет действительно сел в московском аэропорту Шереметьево, но почти с трехчасовой задержкой (рейс SU 2583 приземлился в 01.17 ночи). А это значит, что найти на борту самолета британским таможенникам так ничего и не удалось.

          Служба столичной полиции Великобритании в Twitter вообще заявила, что не проводила обыска на борту самолета, прибывшего из Москвы в Хитроу.

          Возникают вопросы, если причина досмотра такая банальная и это обычная работа британских пограничников, почему подобных проверок не проводится постоянно, а главное – почему для выдачи такого объяснения потребовалось так много времени?

          Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, убийство бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова и пятничный досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту «Хитроу» - это звенья одной цепи.

          «И провокация в Солсбери, кстати, и убийство Глушкова, как мы теперь понимаем, и плюс то, что произошло в Хитроу, – это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать – это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно», – сказал Яковенко в эфире канала «Россия 1».

          Буквально недавно в своем доме в графстве Кингстон на юго-западе Лондона был найден мертвым со следами удушения 68-летний Николай Глушков, которого считали близкимом другом и соратником Бориса Березовского. Следствие идет, британская полиция квалифицирует смерть по необъяснимым обстоятельствам.

          В 1996 году Глушков стал заместителем гендиректора «Аэрофлота», а в 1999 году вместе с Березовским выступал обвиняемым по делу о хищении средств компании. В 2004 году часть обвинений с Глушкова была сняла, его осудили только за превышение служебных полномочий и отпустили в зале суда, учитывая отбытие наказания во время следствия. В 2010 году он сбежал в Лондон. А в 2017 году обстоятельства дела о хищениях в «Аэрофлоте» были пересмотрены, и Глушков заочно был признан винновым в мошенничестве в особой крупном размере и приговорен к восьми годам заключения.

          «Дело Скрипаля» привело к тому, что всю предыдущую неделю ряд стран НАТО и ЕС заявляли о высылке российских дипломатов, выражая таким образом солидарность с Великобританией. Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............