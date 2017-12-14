Британия незаконно вторглась на территорию России

МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно.

Досмотр самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту без объяснения причин является очередной провокацией, заявили в Министерстве иностранных дел России. В МИД считают, что власти Британии решили досмотреть самолет, чтобы хоть как-то спасти свою репутацию в связи с делом Скрипаля. А поведение полиции на борту лайнера из России показывает, что она планировала провести некие манипуляции без свидетелей, считает МИД.

Российские посольство, не добившись оперативной связи с МИД Великобритании с целью выяснить причину таких некорректных действий, уже направило ноту с требованием разъяснить случившееся.

Накануне, как сообщалось, британская полиция и таможня поднялись на борт самолета А321 авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к полету из лондонского Хитроу в московский Шереметьево. Они заявили о необходимости осмотра судна, не сообщив причины и цели. Более того, британские власти потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет, хотя досмотр в отсутствии представителей экипажа недопустим. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в итоге его изолировали в кабине пилотов. Подобные действия «абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», отметили в авиакомпании «Аэрофлот».

Как рассказал в субботу сам капитан досмотренного самолета Виталий Митрофанов, на борт поднялось пять-шесть человек с собакой, они представились как Border Force, то есть таможенная служба, и заявили, что им надо обыскать лайнер на предмет запрещенных предметов к перевозке. «Никаких актов досмотра... никаких причин, ничего мне так и не сказали», – отметил он.

Осмотр длился «пять-семь минут», потом еще две-три минуты проверяли технические отсеки. По словам Митрофанова, у него не было возможности наблюдать за всеми их действиями, так как он находился в кабине с открытыми дверьми и видел проверяющих только в проходе. «А много отсеков, которые они досматривали – я уже не видел, не имел возможности, – добавил он. – По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками... Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетом мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс», – объяснил Митрофанов.

Между тем, по международным нормам,

самолет «Аэрофлота», пусть и в чужой стране – это территория Российской Федерации. Как пояснил капитан, британские таможенники досматривать российский лайнер не имели права.

Такое право, по его словам, есть только у немецкой службы воздушного движения LBA, европейской программы безопасности воздушных судов SAFA и Росавиации.

Официальная причина Лондоном долго не называлась, что породило слухи и спекуляции. Так, издание Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве сообщило, что проверка самолета «Аэрофлота» в Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия», и это не связано с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако что подразумевалось под словами о «стране повышенного риска», не источник не пояснил.

Между тем, Россия пригрозила зеркальным ответом Великобритании. При отсутствии объяснений Лондона по досмотру аэрофлотовского самолета Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, заявили в Минтрансе. Координационный центр по авиабезопасности России также пообещал направить в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне.

Наконец, после обеда в субботу замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас соизволил в письменно виде объяснить причину досмотра аэрофлотовского самолета. Впрочем, это больше было похоже на отписку.

«Это обычная процедура для британских пограничников – досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие», – говорится в полученном РИА «Новости» заявлении. Далее замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Досмотренный самолет действительно сел в московском аэропорту Шереметьево, но почти с трехчасовой задержкой (рейс SU 2583 приземлился в 01.17 ночи). А это значит, что найти на борту самолета британским таможенникам так ничего и не удалось.

Служба столичной полиции Великобритании в Twitter вообще заявила, что не проводила обыска на борту самолета, прибывшего из Москвы в Хитроу.

Возникают вопросы, если причина досмотра такая банальная и это обычная работа британских пограничников, почему подобных проверок не проводится постоянно, а главное – почему для выдачи такого объяснения потребовалось так много времени?

Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, убийство бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова и пятничный досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту «Хитроу» - это звенья одной цепи.

«И провокация в Солсбери, кстати, и убийство Глушкова, как мы теперь понимаем, и плюс то, что произошло в Хитроу, – это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать – это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно», – сказал Яковенко в эфире канала «Россия 1».

Буквально недавно в своем доме в графстве Кингстон на юго-западе Лондона был найден мертвым со следами удушения 68-летний Николай Глушков, которого считали близкимом другом и соратником Бориса Березовского. Следствие идет, британская полиция квалифицирует смерть по необъяснимым обстоятельствам.

В 1996 году Глушков стал заместителем гендиректора «Аэрофлота», а в 1999 году вместе с Березовским выступал обвиняемым по делу о хищении средств компании. В 2004 году часть обвинений с Глушкова была сняла, его осудили только за превышение служебных полномочий и отпустили в зале суда, учитывая отбытие наказания во время следствия. В 2010 году он сбежал в Лондон. А в 2017 году обстоятельства дела о хищениях в «Аэрофлоте» были пересмотрены, и Глушков заочно был признан винновым в мошенничестве в особой крупном размере и приговорен к восьми годам заключения.

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«Дело Скрипаля» привело к тому, что всю предыдущую неделю ряд стран НАТО и ЕС заявляли о высылке российских дипломатов, выражая таким образом солидарность с Великобританией. Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.