Минтранс анонсировал меры против Британии после инцидента с досмотром самолета

При отсутствии объяснений Лондона по досмотру самолета «Аэрофолота» Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, заявили в Минтрансе.

Так, координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне, передает РИА «Новости».

«Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года», – следует из сообщения министерства.

В пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

Досмотренный самолет почти с трехчасовой задержкой сел в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU 2583 приземлился в 01.17. Капита лайнера рассказал о том, как проходила проверка в аэропорту Хитроу.

В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».