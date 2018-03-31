Посольство России направило Лондону ноту в связи с досмотром самолета «Аэрофлота»

Российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту.

«Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим», – сказал представитель посольства.

Он уточнил, что самолет досматривали британские таможенная и пограничная служба, и охарактеризовал случившееся как «еще одну грубую провокацию британских властей».

«Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс «Аэрофлота» 2582/2583 Москва – Лондон – Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными», – заявил представитель российского посольства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что дипломаты «тщательно проанализируют то, что случилось». «На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как-то, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России», – сказал представитель посольства.

Дипломат напомнил, что британская сторона пыталась досмотреть самолет без присутствия экипажа, что «категорически запрещается действующими правилами».

«После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты», – сказал представитель посольства.

В пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля. При этом Скотланд-Ярд заявил, что его сотрудники не проводили обыск на борту российского самолета.