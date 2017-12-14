МИД объяснил досмотр лайнера «Аэрофлота» в Лондоне попыткой Британии спасти репутацию

Министерство иностранных дел России назвало очередной провокацией досмотр самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту.

Власти Британии заявили о необходимости досмотра самолета без объяснения причин, отметили в МИДе. Во время досмотра командира судна не выпускают из кабины, сообщает РИА «Новости».

В МИДе заявили, что власти Британии решили досмотреть самолет, чтоб хоть как-то спасти свою репутацию в связи с делом Скрипаля.

В министерстве подчеркнули, что поведение полиции на борту лайнера из России показывает, что полиция планирует провести некие манипуляции без свидетелей.

Ранее в пятницу стало известно о том, что британская полиция без объяснения причин начала досмотр российского лайнера А321. Полицейские желали провести досмотр без экипажа на борту.

«После того как пассажиры покинули воздушное судно, неожиданно на борт поднялись полицейские и настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет для того, чтобы в отсутствие экипажа провести там досмотр», – цитирует «Интерфакс» источника.

Экипаж отказался покидать лайнер, так как досмотр в отсутствие представителей экипажа недопустим.

Ранее послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран.

В начале марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Великобритания безосновательно обвинила Россию в применении химического оружия якобы для отравления Скрипаля.