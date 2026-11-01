Юрист объяснил право покупателя вернуть товар в магазин без чека

Юрист Арифулин: Чек не обязателен для возврата некачественного товара

Tекст: Катерина Туманова

«Статья 18 закона оставляет за покупателем выбор между заменой, бесплатным ремонтом, уменьшением цены и возвратом денег. Отсутствие чека поводом для отказа не служит, покупку подтвердят банковская выписка или свидетели», – заявил Арифулин РИА «Новости».

По закону продавец должен вернуть деньги за некачественный товар в течение десяти дней. На замену отводится семь дней, при дополнительной проверке качества – 20 дней, а на безвозмездный ремонт закон дает до 45 дней. Каждый день просрочки добавляет неустойку в размере 1% цены товара, а с 2026 года ее сумма ограничена ценой покупки.

Технически сложный товар, такой как смартфон или ноутбук, можно вернуть по любому недостатку в первые 15 дней. Позже возврат возможен при существенном недостатке, нарушении сроков ремонта или нахождении в ремонте более 30 дней в течение года гарантии.

Исправный товар магазин вправе не менять после 14 дней, если утрачен товарный вид или он входит в перечень товаров, не подлежащих обмену, таких как лекарства, предметы личной гигиены, косметика и ювелирные изделия.

Исправную покупку из интернета возвращают в течение семи дней. В феврале 2026 года Конституционный суд разрешил отправлять ее почтой за счет покупателя, уточнил Арифулин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арифулин ранее назвал лишенным юридической силы устный отказ сотрудника магазина заменить бракованный товар.

Доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Карпов сообщил о планах обязать российские маркетплейсы возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

В Центре стратегических разработок рассказали о возможном изменении правил возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах из-за злоупотреблений покупателей.