Британская полиция открестилась от обыска на борту «Аэрофлота»

Скотланд-Ярд заявил, что его сотрудники не проводили обыск на борту российского самолета А321 компании «Аэрофлот» в Хитроу.

«Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу», – цитирует РИА «Новости» представителя полиции.

Ранее в пятницу МИД России назвал очередной провокацией досмотр самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту. До этого стало известно о том, что британская полиция без объяснения причин начала досмотр российского лайнера А321.