В Лондоне непонятно объяснили причину досмотра самолета «Аэрофлота»

Проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».

Об этом сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Подчеркивается, что проверка российского самолета не связана с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Интерфакс».

При этом не объясняется, что подразумевалось под словами о «стране повышенного риска».

В пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

Досмотренный самолет почти с трехчасовой задержкой сел в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU 2583 приземлился в 01.17. Капита лайнера рассказал о том, как проходила проверка в аэропорту Хитроу.