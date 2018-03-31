Капитан российского лайнера рассказал о досмотре в лондонском аэропорту

Капитан досмотренного в лондонском аэропорту Хитроу российского лайнера Виталий Митрофанов сообщил, что британские таможенники искали на борту запрещенные предметы.

«Явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой … и предъявили, что им необходимо обыскать судно на предмет запрещенных предметов к перевозке», – сказал он в прямом эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».

По словам капитана досмотр длился «пять-семь минут», после чего специалисты проверяли технические отсеки в течение двух-трех минут. «Никаких актов досмотра… никаких причин, ничего мне так и не сказали», – отметил он.

«Я даже не мог, у меня не было возможности наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками… Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетом мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс», – сказал Митрофанов.

«Я только в кабине находился с открытой дверью и мог наблюдать только, как они действуют в проходе. А много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности», – добавил он.

Митрофанов добавил, что досматривавшие российский лайнер в Лондоне таможенники не имели на это права. «Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать – Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки», – сказал капитан.

Досмотренный в лондонском Хитроу британскими официальными лицами российский борт почти с трехчасовой задержкой сел в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU 2583 приземлился в 01.17.

В пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.