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    Россия делает последний шаг к полной независимости от Boeing и Airbus
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    22 ноября 2024, 09:48 • Новости дня

    WSJ: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»

    Wall Street Journal: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, американский инвестор обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток - 2», передает «Газета.Ru».

    Как пишет Wall Street Journal, Линч надеется, что участие в покупке газопровода предоставит США рычаг в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Также газета указывает, что Линч, который более двадцати лет занимался бизнесом в Москве, предпочитает вести дела незаметно. Он отметил в письме, что американское владение «Северным потоком – 2» может оказать стратегическое влияние на энергоснабжение Европы. Это, по его мнению, даст возможность контролировать поставки энергоресурсов до конца периода использования ископаемого топлива.

    Известно также, что инвестор уже в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.

    Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны.

    До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

    21 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»

    Медведев прокомментировал пуск ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины

    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал испытание новой ракеты средней дальности «Орешник» в боевых условиях.

    Медведев сделал заявление в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) после атаки на объект ОПК Украины. «Значит, это то, чего вы хотели? Что ж, вы, черт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», – написал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не уведомляла США и другие страны о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», так как таких обязательств нет.

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    21 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила ракету средней дальности по Украине, а не межконтинентальную баллистическую (МБР), пишет Reuters со ссылкой на представителя США.

    Как пишет Reuters, представитель США опроверг заявление Киева о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам предварительного анализа, речь идет о ракете средней дальности, сообщили агентству два западных чиновника.

    В четверг издание Financial Times сообщило, что против ВСУ впервые была якобы применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), не оснащенная ядерной боеголовкой. В статье издания говорилось, что она была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Однако в вечернем обращении Владимир Путин заявил, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице задержан 27-летний житель Республики Татарстан, подозреваемый в участии в многомиллионном мошенничестве против певицы Ларисы Долиной, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным прокуратуры Москвы, мужчина ранее был судим, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о его аресте.

    Напомним, народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Певица направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий. По делу о мошенничестве против Долиной арестовали женщину-курьера.

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    21 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по России останутся без ответа только по мнению «ненормальных» людей, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо сделал заявление о готовности президента России Владимира Путина использовать все имеющееся оружие для защиты России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что те, кто думает, что удары по российской территории останутся без ответа, либо не знают Путина, либо «ненормальные».

    «Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», – добавил сербский лидер. Вучич также отметил, что вопреки мнению Киева считает, что перемирие и мир – это единственная нормальная идея.

    Напомним, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. В документе подразумевается, что ядерный ответ возможен даже при угрозе суверенитету России со стороны обычных вооружений неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запада аналогичного подхода, исключающего провокационные действия.

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    21 ноября 2024, 14:20 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года

    Политолог Скачко: Зеленский пытается адаптировать риторику под интересы Трампа

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Политическая мимикрия» Владимира Зеленского объясняется его желанием остаться у власти. Он понимает, что Запад хочет урегулировать конфликт на Украине по формуле «территории в обмен на мир» и всеми силами старается соответствовать новому запросу от США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года военным путем.

    «Владимиру Зеленскому стоит поаплодировать: наконец-то до него дошла простейшая истина, которая была понятна всем адекватным людям еще в 2022 году. Однако это «просветление» продиктовано банальной тягой к власти. Он отчаянно пытается цепляться за титул «царька», для чего ему необходимо качественно сменить риторику», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», – отмечает он.

    «Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии». Пытается сменить провоенную риторику на более мягкий курс отказа от потерянных территорий. Недавний «план стойкости» должен стать его предвыборной программой – своеобразным курсом на постконфликтную жизнь на Украине», – акцентирует собеседник.

    «Думаю, на него определенный эффект оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. С ним плотно связывают возможность возрождения переговорного трека. Необходимо соответствовать времени. Быть может, с помощью сговорчивости ему и удастся выпросить у Штатов еще один президентский срок», – считает эксперт.

    «Отсюда же растут ноги и у его апелляции к важности позиции Владимира Путина и будущего главы Белого дома. Он всеми силами старается показать свою якобы договороспособность. Но большой вопрос: станут ли лидеры России и США вести с ним диалог после того, как он фактически провозгласил курс на войну до последнего украинца», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что для восстановления контроля над потерянными регионами ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом. Он также добавил, что Киев сохраняет намерения юридически не отказываться от областей, вошедших в состав России.

    Говоря о Крыме, Зеленский подчеркнул, что Украина готова вернуть полуостров дипломатическим путем. По его оценке, текущий конфликт в целом можно разрешить только путем переговоров. В связи с этим он добавил, что в настоящий момент многое будет зависеть от позиции Владимира Путина и США.

    Зеленский также надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на российского лидера, поскольку он якобы «намного сильнее». Он также признался, что в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины ВСУ продолжат борьбу, но их сил и ресурсов может оказаться недостаточно для победы.

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    21 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В документе также указаны ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк «Кремлевский», банк «Итуруп», банк «Синара» и ряд других, передает ТАСС.

    Кроме того, в список попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова, а также главы департаментов Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

    Ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой. До этого американское министерство финансов включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России.

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    21 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

    Эксперт Юшков: Экспорт СПГ и трубопроводного газа из России в Европу находится на возможном максимуме

    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС увеличивают закупки голубого топлива у России, но выйти на прежние показатели все же пока невозможно. Для этого надо запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», а это требует политических решений со стороны Европы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в ЕС.

    «Тенденция по увеличению Россией поставок голубого топлива в страны Евросоюза прослеживается», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них – это закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

    «СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября – самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», – напомнил эксперт.

    Однако, как отметил собеседник, цены на топливо в Европе выше. «То есть проще продать СПГ европейским потребителям, потому что в Азии стоимость сырья ниже, а при этом логистика достаточно сложная. Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», – пояснил Юшков. Он объясняет: до сих пор газовозы арктического класса приходили с Ямала в Европу, в портах они разгружались и шли за новой партией СПГ.

    «Корабли могли везти СПГ в Азию через Суэц или вокруг Африки. Сейчас таких операций становится все меньше. А с весны 2025 года Евросоюз и вовсе запретит их у себя в портах», – указал аналитик. Перспектива новых ограничений и желание подзаработать также могли подстегнуть интерес европейцев к российскому газу.

    «Кроме того, на полную мощность продолжает работать «Турецкий поток». Газпром также поставляет газ в Европу через Украину. Это позволяет нам увеличить объемы экспорта голубого топлива», – добавил спикер. По его оценкам, трубопроводные поставки сырья в 2024 году превысят прошлогодние показатели и составят 30–33 млрд кубов.

    Однако выйти на показатели до СВО все же пока невозможно, считает Юшков. «Для этого нужно запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», возобновлять работу «Ямал – Европа». Но все это требует политических решений. Если они будут приняты, то мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – заключил Юшков.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели российского топлива на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее, следует из данных Евростата и расчетов РИА «Новости».

    Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

    На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% – до 990,2 млн евро, поднявшись на третье место с пятого.

    Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой.

    Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», – сказала глава Еврокомиссии.

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    21 ноября 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова рассказала о звонке во время брифинга

    Захарова объяснила звонок на брифинге уточнением темы для комментария

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о телефонном звонке, который получила во время еженедельного брифинга.

    Захарова объяснила, что звонок на брифинге был связан с уточнением принадлежности темы для комментария, передает «Газета.Ru». По ее словам, перед началом мероприятия возникли вопросы из-за противоречивых материалов в интернете, и она обратилась к экспертам за разъяснением.

    Дипломат пояснила, что в ходе брифинга ей был передан ответ: «МИД не комментирует». Она отметила, что в этом инциденте «интриги никакой нет».

    В четверг во время трансляции брифинга Захарова ответила на телефонный звонок, после чего собеседник сообщил, что тема удара баллистическими ракетами, о которой стали говорить, не подлежит комментариям. После завершения разговора представитель МИД поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы участников.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала, как Мария Захарова на пресс-конференции заставила покраснеть британскую журналистку. Она указала, что журналистка покраснела, «увидев настоящую демократию».

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    21 ноября 2024, 20:18 • Новости дня
    МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей
    МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел внесло изменения в регламент регистрации транспортных средств, исключив требование предъявлять ОСАГО, новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года.

    Проект изменений в административный регламент размещен на сайте regulation.gov.ru, передает «Коммерсант». В новой редакции исключена норма об обязательном предъявлении полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Это связано с принятием закона о государственной регистрации транспортных средств, который президент РФ Владимир Путин подписал в июле этого года.

    В числе других изменений, вступающих в силу 1 марта 2025 года, также вводится требование предоставлять на осмотр автомобили, документы на которые выданы до 1993 года, если автовладелец хочет восстановить утраченные документы и получить ПТС. Ранее предъявление транспортного средства в таких случаях не требовалось.

    Также новый закон упростит процедуру снятия автомобиля с учета. Теперь сделать это можно будет сразу после заключения договора купли-продажи, не дожидаясь окончания десятидневного срока.

    Ранее Госдума отклонила законопроект партии «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, предполагающий онлайн-учет через портал госуслуг.

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    21 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Лисняк: Гуманитарная ситуация в Купянском районе приблизилась к критической

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гуманитарная ситуация в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области достигла почти критического уровня, сообщил замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, подача воды жителям осуществляется лишь раз в трое суток, в основном для нужд военных, передает РИА «Новости». Трудности с водой касаются населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка и Куриловка, уточнил Лисняк.

    Тем временем около 4 тыс. гражданских лиц продолжают оставаться в Купянске, отказываясь эвакуироваться, добавил он. Большинство из них – пожилые люди. Лисняк подчеркнул, что несмотря на сложные условия, гражданские лица категорически отказываются от эвакуации.

    В сентябре Вооруженные силы Украины возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства, которое украинские военные планируют осуществлять до прихода российских войск.

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    22 ноября 2024, 02:22 • Новости дня
    Писториус решил не бороться с Шольцем за место кандидата в канцлеры Германии

    Социал-демократы Германии собрались официально выдвинуть Шольца кандидатом на пост канцлера страны

    Писториус решил не бороться с Шольцем за место кандидата в канцлеры Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правление Социал-демократической партии Германии планирует выдвинуть действующего главу правительства страны Олафа Шольца кандидатом в канцлеры, министр обороны Борис Писториус отказался от выдвижения, сообщили источники.

    «Руководство немецкой СДПГ предложит номинировать Олафа Шольца в качестве кандидата от своей партии на должность канцлера в понедельник», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    Bild со ссылкой на источники при этом сообщало, что в СДПГ нарастает протест против его кандидатуры.

    Сам Шольц неоднократно выражал желание баллотироваться на второй срок. В поддержку его кандидатуры сыграл Писториус, который отказался выставлять свою кандидатуру от СДПГ, передает ТАСС.

    Писториус считается самым популярным политиком в Германии, и многие в СДПГ полагают, что с его кандидатурой партия могла бы достичь более высокого результата. Однако видные деятели партии, например, экс-канцлер Герхард Шредер, предупредили, что внутренний спор по вопросу кандидатуры может привести к провалу на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ключевые партии ФРГ договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года.

    Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов, из-за отсутствия компромисса по будущей экономической политике Берлина. В результате правящая коалиция Германии распалась.

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    21 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин: Западные ракеты не изменят ход СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также напомнил о недавнем нападении на один из командных пунктов российской группировки «Север» в Курской области. В результате атаки и противовоздушного боя были пострадавшие, в том числе погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны и обслуживающего персонала объекта. Однако командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжает руководить войсками в штатном режиме.

    По словам президента, российские Вооруженные силы успешно продолжают операции по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Напомним, в четверг Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации, и заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    21 ноября 2024, 17:46 • Новости дня
    Бывший вице-губернатор Петербурга осужден за мошенничество

    Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев осужден на 13 лет за мошенничество и растрату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за особо крупную растрату и мошенничество.

    Также суд взыскал с Лавленцева 2,685 млрд рублей в пользу бизнесмена Геннадия Тимченко, передает ТАСС.

    Другой фигурант дела, бывший генеральный директор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран, получил 7,5 лет колонии. Кроме того, суд обязал Лавленцева выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей, а Забирана – 54 млн рублей.

    Лавленцев работал в Петербурге еще при губернаторе Георгии Полтавченко. С мая 2013 по октябрь 2014 года он был вице-губернатором по вопросам ЖКХ. Также он является бывшим гендиректором «Стройтрансгаза», генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса «СКА-Арена».

    Напомним, бывшего петербургского вице-губернатора Владимира Лавленцева направили под домашний арест в июле прошлого года.

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    21 ноября 2024, 11:07 • Новости дня
    Силуанов посоветовал инвесторам вложиться в акции на долгосрочный период

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов в беседе с Наилей Аскер-заде на канале «Россия-24» посоветовал инвесторам обратить внимание на покупку акций, ожидая снижения процентных ставок в связи с уменьшением инфляции.

    По его словам, инвесторам стоит задуматься о покупке акций на длительный срок, передает ТАСС.

    Силуанов отметил, что при высоких процентных ставках депозитные операции и облигации компаний выглядят более привлекательно.

    Однако, по словам министра, с планами по снижению инфляции процентные ставки тоже могут снизиться, что повысит интерес к акциям.

    Силуанов также подчеркнул важность снижения инфляции, заявив, что она оказывает негативное влияние на наименее защищенные слои населения. Он отметил, что высокие процентные ставки являются следствием высокой инфляции, и подчеркнул необходимость избегать инфляционной спирали.

    Министр добавил, что бюджетная и денежно-кредитная политика направлены на снижение инфляции и стабилизацию уровня цен.

    Кроме того, он упомянул слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что в следующем году Центробанк может начать снижать ключевые процентные ставки.

    Ранее Силуанов заявил, что все запланированные обязательства бюджета будут выполнены независимо от изменения макроэкономического прогноза на ближайшие три года.

    Напомним, Еврокомиссия улучшила оценки роста ВВП России на ближайшие годы, предсказав 3,5% в 2024 году и 1,8% в 2025 году.

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