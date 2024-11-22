Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.4 комментария
WSJ: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»
Wall Street Journal: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»
Финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, американский инвестор обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток - 2», передает «Газета.Ru».
Как пишет Wall Street Journal, Линч надеется, что участие в покупке газопровода предоставит США рычаг в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Также газета указывает, что Линч, который более двадцати лет занимался бизнесом в Москве, предпочитает вести дела незаметно. Он отметил в письме, что американское владение «Северным потоком – 2» может оказать стратегическое влияние на энергоснабжение Европы. Это, по его мнению, даст возможность контролировать поставки энергоресурсов до конца периода использования ископаемого топлива.
Известно также, что инвестор уже в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.
Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны.
До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.