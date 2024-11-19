Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».0 комментариев
Сара Вагенкнехт потребовала от нового кабмина ФРГ починить «Северный поток – 2»
Сара Вагенкнехт: Новый кабмин ФРГ должен решить вопрос с ремонтом и вводом в эксплуатацию «Северного потока – 2»
Новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны, заявила депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт заявила, что следующий кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию оставшейся целой трубы «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Она подчеркнула, что подрыв трубопроводов был серьезным ударом по экономике Германии и террористическим актом против немецкой и европейской инфраструктуры.
«Высокие цены на энергоносители – одна из главных причин нынешнего экономического кризиса», – заявила депутат.
По ее мнению, высокие цены на энергоносители поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест в промышленной сфере.
Вагенкнехт также призвала новый созыв Бундестага учредить специальный комитет для расследования подрыва «Северных потоков», так как генеральная прокуратура Германии не проявляет достаточной активности в этом вопросе.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса сообщила о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода.
До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.