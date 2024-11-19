Сара Вагенкнехт: Новый кабмин ФРГ должен решить вопрос с ремонтом и вводом в эксплуатацию «Северного потока – 2»

Tекст: Вера Басилая

Вагенкнехт заявила, что следующий кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию оставшейся целой трубы «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что подрыв трубопроводов был серьезным ударом по экономике Германии и террористическим актом против немецкой и европейской инфраструктуры.

«Высокие цены на энергоносители – одна из главных причин нынешнего экономического кризиса», – заявила депутат.

По ее мнению, высокие цены на энергоносители поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест в промышленной сфере.

Вагенкнехт также призвала новый созыв Бундестага учредить специальный комитет для расследования подрыва «Северных потоков», так как генеральная прокуратура Германии не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса сообщила о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода.

До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.