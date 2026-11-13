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Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ
Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn
Немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в американских сервисах корпорации Microsoft.
Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.
Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.
Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.
Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.