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Мерц отказался уйти в отставку
Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.
Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle*.
Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.
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