Tекст: Игорь Иножарский

Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle*.

Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.