    Разворот в ЕС лишит Армению газа
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    28 мая 2026, 03:15 • Новости дня

    Spiegel узнал о намерении Минобороны ФРГ вернуть обязательные военные сборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы ФРГ намерены привлекать граждан с опытом армейской службы к регулярной подготовке ради увеличения общей численности войск, говорится в проекте закона об укреплении резерва, с которым ознакомился Spiegel.

    «Согласно проекту, в будущем все мужчины и женщины, отслужившие не менее года добровольной военной службы и достигшие 45 лет, могут быть обязаны участвовать в регулярных военных учениях. Планируется, что эти учения будут длиться две недели в год или каждые два года. Лица, завершившие более года военной службы или поступившие на службу в качестве кадровых или временных военнослужащих, могут быть обязаны участвовать в учениях до достижения 65 лет», – приводит Spiegel выдержку из проекта закона.

    В пояснительной записке указано, что такие меры крайне необходимы для обеспечения «надежной доступности резерва», который имеет большое значение для национальной безопасности.

    Глава Минобороны Борис Писториус рассчитывает довести численность Бундесвера до 265 тыс. активных бойцов и 200 тыс. резервистов к середине 2030-х годов. Сейчас армия сталкивается со старением кадров: каждый третий из 60 тыс. приписанных к резерву старше 50 лет, а регулярно тренируются лишь 40 тыс. человек.

    Правительство планирует одобрить инициативу в начале июля, после чего документ направят в бундестаг.

    Обязательное участие в резерве было отменено несколько лет назад, однако теперь право на отказ от сборов будет аннулировано. Для обеспечения войск оружием решено сохранить в строю стандартные винтовки G36.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета и введением с 2027 года обязательных анкет и медосмотра для юношей. Немецким мужчинам запретили надолго покидать страну без разрешения Бундесвера. Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» заявила о катастрофических итогах первого года правления Фридриха Мерца и призвала его покинуть пост канцлера.

    Лидер политического объединения в ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой действующего главы немецкого правительства. Она считает, что продолжение текущего курса грозит стране серьезными последствиями, пишет РИА «Новости».

    «Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!» – написала политик в соцсетях.

    В четверг Вагенкнехт планирует озвучить аналогичный призыв на публичном мероприятии в Берлине. К ней присоединятся кандидаты от партии ССВ в столичную Палату депутатов Михаэль Людерс и Александр Кинг.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза также рассматривает сценарий смены действующего канцлера Германии.

    Ранее подавляющее большинство жителей страны выразило недовольство деятельностью главы правительства.

    А участники массовых первомайских демонстраций потребовали немедленной отставки политика.

    27 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из чешской инициативы по поставкам ВСУ крупнокалиберных боеприпасов выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же программа, вероятно, трансформируется в поддержку в виде прямого донорства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее из курируемого Прагой проекта помощи Киеву вышли девять стран.

    «Инициатива Чехии была направлена на закупку и поставку ВСУ боеприпасов, большую часть которых составляли артиллерийские снаряды советских калибров 122 мм и 152 мм из запасов стран Варшавского договора. Учитывая, что Европа переходит на стандарт НАТО в 155 мм, Украине она отправляла те арсеналы, которые все равно пришлось бы утилизировать», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Кроме того, добавил он, Украина практически полностью выработала ресурс артиллерийских стволов наиболее распространенных калибров, а процедуры по восстановлению их боевых свойств украинские специалисты проводить не могут. «В этом вопросе нужно учитывать и снижающуюся роль артиллерии в современных военных конфликтах, особенно для обороняющейся стороны. Артиллерийские установки малых калибров и даже гусеничные самоходные орудия все больше оказываются в зоне поражения FPV-дронов», – продолжил аналитик.

    «Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», – допустил спикер.

    Он также указал, что ряду стран в некоторой степени даже выгодна политическая разнонаправленность чешских властей в украинском вопросе – на нее всегда можно сослаться при принятии решения о сокращении помощи Киеву. «В целом, судя по всему, из этой инициативы выйдут в итоге все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же помощь будет оказываться в виде прямого донорства. Впрочем, общий финансовый поток явно будет сокращаться. Северная Европа сейчас не в том положении, чтобы безвозмездно и серьезно поддерживать Украину», – резюмировал собеседник.

    Ранее чешский президент Петр Павел в интервью Financial Times рассказал, что число стран, участвующих в возглавляемой Прагой инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии. По словам Павела, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Политик указал: эта тенденция вызывает опасения по поводу распределения бремени затрат и общих перспектив проекта.

    «В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому ее сложно заменить чем-либо другим», – посетовал президент Чехии. Он добавил, что будущее проекта должно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

    В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников. Однако, по его словам, «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что не получает должной поддержки даже со стороны правящих политиков» Чехии.

    Бабиш заявил, что его правительство отдает приоритет поддержке чехов, испытывающих трудности с оплатой счетов за электроэнергию после начала конфликта США с Ираном, а не поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш угрожал полностью прекратить инициативу, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств. Также он указывал, что прямую выгоду от проекта получает военно-промышленная группа Czechoslovak Group (CSG).

    Стоит отметить, что в январе нынешнего года состояние Михала Стрнада – владельца CSG – достигло 37 млрд долларов. Это произошло после выхода на биржу его компании. 33-летний предприниматель стал самым богатым бизнесменом в мире из оборонной сферы, сообщает «Интерфакс».

    Начиная с 2024 года Прага координирует поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. В рамках программы Украина получила 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, 1,8 млн – в 2025 году, 500 тысяч – в 2026 году, сообщает The Washington Examiner

    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    27 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затраты американских военных на подключение беспилотников-камикадзе к космическим сетям увеличились с 5 до 25 тыс. долларов в месяц из-за перехода на систему Starshield.

    Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.

    «Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.

    Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.

    Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.

    В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.

    Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.

    Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.

    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    27 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Потапов заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» намерено предложить индийским партнерам обновление боевых машин, опираясь на опыт спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой», – подчеркнул руководитель предприятия.

    Он добавил, что Индия является стратегическим партнером страны уже многие десятки лет. В связи с этим концерн предлагает провести глубокую модернизацию техники, которая сейчас стоит на вооружении у министерства обороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил об опережении западных конкурентов российскими конструкторами-танкостроителями.

    В прошлом году предприятие предложило иностранным заказчикам созданный с учетом реального боевого опыта модернизированный танк Т-90МС.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о традиционной помощи Москвы в модернизации индийской армии.

    27 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Bloomberg узнало о планах Германии заменить российский газ канадским

    Tекст: Мария Иванова

    Канада договорилась о поставках Германии до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с нового завода на западном побережье.

    Германия согласилась закупать до 1 млн тонн СПГ в год в рамках проекта Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии, сообщает Bloomberg. Этот объем энергии равен месячной потребности Нью-Йорка в электричестве.

    Ожидается, что министр энергетики Канады Тим Ходжсон официально объявит о сделке в среду.

    Проект Ksi Lisims LNG оценивается в 10 млрд канадских долларов (7,2 млрд долларов США) и поддерживается компаниями Western LNG, Rockies LNG Partners и индейским народом нисгаа. Окончательное инвестиционное решение еще не принято, но проект уже получил одобрение регуляторов. Инвесторы планируют построить завод мощностью 12 млн тонн СПГ в год.

    Покупателем выступит компания SEFE, бывшее подразделение ПАО «Газпром», национализированное правительством Германии. Министр энергетики Канады Тим Ходжсон отметил, что европейские страны ищут надежных поставщиков газа для замены потоков из России и Ближнего Востока. «Некоторые суда пойдут через Панаму, некоторые пойдут в обход, некоторые они просто перепродадут», – заявил Ходжсон о вариантах доставки.

    Европейские государства стремятся избежать чрезмерной зависимости от американского газа из-за торговой напряженности и желания диверсифицировать поставки. Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби подчеркнул, что сделка демонстрирует возможности сотрудничества и роль региона в развитии экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейский союз запретил закупки российского сжиженного природного газа на спотовом рынке.

    Зимой канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок топлива.

    В прошлом году власти ФРГ нашли юридическую возможность для выхода компании SEFE из долгосрочного контракта с предприятием «Ямал СПГ».

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    27 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    Глава Уралвагонзавода заявил о мировом лидерстве российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Российские инженеры-танкостроители успешно обходят западных конкурентов, продолжая активную работу над новыми машинами и платформами, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов во время церемонии открытия памятника Юрию Максареву в Москве.

    «Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами», – заявил руководитель предприятия. При этом он подчеркнул, что у специалистов концерна нет права сбавлять темпы работы. В качестве примера Потапов привел Южную Корею, которая за короткий срок смогла занять прочные позиции на мировом рынке вооружений.

    По словам гендиректора, сегодня Россия создает лучшие танки в мире в достаточном количестве. Однако предприятие не стоит на месте, постоянно совершенствуя технику, поскольку танк будущего останется решающим средством поражения на поле боя. Сейчас ведется разработка новых платформ, при этом база Т-90 сохраняет огромный потенциал для модернизации.

    Монумент Юрию Максареву открыли в столице 26 мая. В 1940-х годах, будучи директором Уралвагонзавода, он внедрил первый в мире танковый конвейер. Позднее, в период с 1961 по 1978 год, Максарев руководил Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    В августе прошлого года глава Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил о подъеме отечественной отрасли.

    Специалисты концерна занялись улучшением мощности двигателей боевых машин.

    27 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    «Ростех»: Наземные роботы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Многоцелевые гусеничные дроны «Импульс» успешно выполняют задачи на линии фронта, демонстрируя высокую живучесть под огнем и способность буксировать тяжелые артиллерийские орудия, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Созданные при участии госкорпорации наземные роботы успешно применяются в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Аппараты способны работать автономно по заданному маршруту, а также управляться по радиоканалу или с помощью оптоволокна.

    На линии соприкосновения задействованы роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, и логистические платформы «Импульс-М».

    «Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», – рассказал военнослужащий.

    По словам бойца, гусеничное шасси обеспечивает машинам высокую проходимость в сложных условиях. Техника способна перевозить до 500 килограммов груза на подъемах и до одной тонны по ровной местности. Роботы также могут буксировать гаубицу Д-30 весом более трех тонн.

    Дальность действия комплексов может быть значительно увеличена за счет использования ретрансляторов на беспилотниках. Это позволяет дронам работать на расстоянии десятков километров от оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе военные получили сотни многофункциональных комплексов «Импульс». Ранее российские инженеры успешно испытали прототип этой гусеничной платформы на передовой.

    Разработчики оснастили данный многоцелевой аппарат боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом.

    27 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Опасную находку сделали после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Max. Он призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.

    «После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» – написал глава города.

    Власти настоятельно просят горожан и туристов предупредить детей о недопустимости контакта с подобными устройствами. При обнаружении угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские войска атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

    В результате этого массированного удара пострадали десятки жилых домов и автомобилей.

    Сенатор Екатерина Алтабаева назвала действия противника неприкрытым государственным терроризмом.

    27 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Cолдаты Израиля начали скупать рыбацкие сети для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армии обороны Израиля вынуждены самостоятельно приобретать рыболовные снасти, чтобы уберечь боевую технику от атак беспилотников-камикадзе.

    Бойцы израильской армии массово закупают сети у рыбаков на Галилейском море и Средиземноморском побережье, чтобы защититься от дронов, передает TWZ. Подобные меры стали необходимостью из-за высокой опасности со стороны беспилотников движения «Хезболла» на юге Ливана.

    «Действительно, солдаты ЦАХАЛ экипируются рыболовными сетями, большинство из которых приобретается в городе Тверия на берегу Галилейского моря», – подтвердил изданию высокопоставленный израильский военный. Снаряжение позволяет обездвижить дрон или удержать его на безопасном расстоянии от техники до момента взрыва.

    Ситуация усугубляется тем, что «Хезболла» стала оснащать свои аппараты тепловизорами для ночных атак и оптоволоконным управлением, неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы Израиля уже распределили в войсках около 158 тыс. кв. метров защитных сетей и планируют закупить еще партию площадью примерно в 20 футбольных полей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» применили против израильских танков неуязвимые для радиоэлектронной борьбы дроны на оптоволокне.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    Армия обороны Израиля начала строительство собственного завода по производству FPV-дронов.

    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Литва начала подготовку к возобновлению всеобщего призыва в армию
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары
    Фальков: ИИ приведет к отмене дипломных работ
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений

    Роботы вернут молодежь в промышленность

    Как преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков? Сделать так, чтобы молодежь захотела работать в цехах? Достичь настоящего импортозамещения? Ответы на эти вопросы заключаются в том числе в создании отечественных промышленных роботов. Как растет производство роботов в России и как в связи с этим меняется отечественная промышленная политика? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

