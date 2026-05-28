Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Spiegel узнал о намерении Минобороны ФРГ вернуть обязательные военные сборы
Вооруженные силы ФРГ намерены привлекать граждан с опытом армейской службы к регулярной подготовке ради увеличения общей численности войск, говорится в проекте закона об укреплении резерва, с которым ознакомился Spiegel.
«Согласно проекту, в будущем все мужчины и женщины, отслужившие не менее года добровольной военной службы и достигшие 45 лет, могут быть обязаны участвовать в регулярных военных учениях. Планируется, что эти учения будут длиться две недели в год или каждые два года. Лица, завершившие более года военной службы или поступившие на службу в качестве кадровых или временных военнослужащих, могут быть обязаны участвовать в учениях до достижения 65 лет», – приводит Spiegel выдержку из проекта закона.
В пояснительной записке указано, что такие меры крайне необходимы для обеспечения «надежной доступности резерва», который имеет большое значение для национальной безопасности.
Глава Минобороны Борис Писториус рассчитывает довести численность Бундесвера до 265 тыс. активных бойцов и 200 тыс. резервистов к середине 2030-х годов. Сейчас армия сталкивается со старением кадров: каждый третий из 60 тыс. приписанных к резерву старше 50 лет, а регулярно тренируются лишь 40 тыс. человек.
Правительство планирует одобрить инициативу в начале июля, после чего документ направят в бундестаг.
Обязательное участие в резерве было отменено несколько лет назад, однако теперь право на отказ от сборов будет аннулировано. Для обеспечения войск оружием решено сохранить в строю стандартные винтовки G36.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета и введением с 2027 года обязательных анкет и медосмотра для юношей. Немецким мужчинам запретили надолго покидать страну без разрешения Бундесвера. Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России.