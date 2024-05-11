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Российские инженеры испытали в зоне СВО универсальную гусеничную платформу
Российские инженеры испытали в зоне СВО универсальную гусеничную платформу «Импульс-М» с дистанционным управлением
Российские инженеры разработали универсальную гусеничную платформу «Импульс-М», способную выполнять как боевые, так и транспортные задачи.
Прототип платформы с боевым модулем уже прошел апробацию в зоне специальной военной операции, рассказали «Известиям» в IT-компании «Гумич РТК».
Отмечается, что платформа может использоваться как пулемет или гранатомет для прикрытия пехоты при штурме позиций противника, а также для запуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» или роя БПЛА-камикадзе.
«В случае снаряжения гранатометом она реально, как в кино, за одну очередь сможет футбольное поле накрыть разрывными снарядами», – рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
Управление платформой осуществляется дистанционно с помощью пульта, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии.
«Импульс-М» также может выполнять транспортные задачи: перевозка грузов весом до 500 кг, буксировка прицепа весом до 1 тонны, эвакуация раненых и техники. Платформа оснащена противоминным тралом для разминирования дорог и бульдозерным отвалом для расчистки завалов.
По словам экспертов, платформа «Импульс-М» может быть востребована как в условиях открытой местности, так и в городской застройке.