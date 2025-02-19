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    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    19 февраля 2025, 06:30 • Новости дня

    «Уралвагонзавод» решил увеличить мощность двигателей российских танков

    «Уралвагонзавод» решил увеличить мощность двигателей танков Т-90М и Т-72Б3

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» занимается улучшением мощности двигателей танков, включая Т-90М и Т-72Б3, с целью повышения их эксплуатационных характеристик.

    Специалисты концерна «Уралвагонзавод», входящего в состав госкорпорации «Ростех», занимаются улучшением двигателей для российских танков, сообщает ТАСС. Основные направления модернизации включают увеличение мощности двигателей, а также улучшение эксплуатационных и технических характеристик, таких как надежность, снижение расхода топлива и масла и повышение ремонтопригодности.

    В настоящее время на вооружении российской армии находятся танки с различными характеристиками двигателей. Самый современный из них, применяемый в зоне спецоперации, – танк Т-90М «Прорыв» с двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Танк Т-72Б3 оснащен двигателем мощностью 1 тыс. лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» сообщил, что танк Т-90МС пользуется значительным авторитетом в Африке и Азии. Уралвагонзавод ранее заявил, что танк Т-90М является мировым уникальным образцом. Государственная корпорация Ростех назвала Т-90М «Прорыв» самым умным танком.

    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

    Коментарии (8)
    17 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025

    Наследный принц Абу-Даби осмотрел российскую технику на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

    Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на выставке IDEX-2025, где были представлены новинки вооружений, включая обновленный Т-90МС.

    На международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 в Абу-Даби российскую экспозицию посетил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщает ТАСС. Его сопровождали вице-премьер России Денис Мантуров, российский посол в Абу-Даби Тимур Забиров и торговый представитель в ОАЭ Андрей Терехин.

    Российская экспозиция занимает почти 1 тыс. кв. метров и включает более 40 предприятий отечественного оборонного комплекса.

    Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что вся техника, представленная на выставке, была доработана для условий боевых действий. Он подчеркнул, что российская техника привлекает внимание благодаря участию в реальных боевых действиях и способности поражать противника. Чемезов также добавил, что вооружения постоянно модернизируются на основе обратной связи от военных.

    Особый интерес на выставке вызвал танк Т-90МС, впервые демонстрируемый в обновленном облике за рубежом. Чемезов отметил, что это совершенно иное техническое решение в сравнении с моделью, представленной в 2015 году. Танк обладает мощной защитой от беспилотников, ракет и другими системами защиты, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

    Кроме того, Чемезов рассказал о применении искусственного интеллекта в российских беспилотниках и бортовых системах самолетов. Он подчеркнул, что ИИ уже стал обыденностью и используется в различных наземных беспилотниках, которые перевозят грузы и раненых. Это свидетельствует о технологическом прогрессе в российской оборонной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представлен танк Т-90М, который является совершенно новой и модернизированной машиной, отличающейся от предыдущей версии. На выставке также обсудили разработку самолетов пятого поколения с партнерами «Рособоронэкспорта».

    Коментарии (2)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

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    17 февраля 2025, 11:51 • Новости дня
    Чемезов назвал Т-90М совершенно новым танком

    Чемезов заявил о новизне танка Т-90М на выставке IDEX в Абу-Даби

    Чемезов назвал Т-90М совершенно новым танком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представлен танк Т-90М, который является совершенно новой и модернизированной машиной, отличающейся от предыдущей версии, представленной в 2015 году.

    Танк Т-90М, представленный Россией на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, является совершенно новым образцом, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что эта модель отличается не только модернизированными техническими характеристиками, но и внешним видом по сравнению с танком, представленным в 2015 году.

    «Это совершенно новый, модернизированный, адаптированный к военным условиям и очень хорошо себя зарекомендовавший во время специальной военной операции танк», – заявил Чемезов.

    Кроме того, Чемезов сообщил, что текущий портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 60 млрд долларов. Он пояснил, что это отложенный спрос, который Россия старается удовлетворить, в первую очередь, для собственной армии. «То, что появляется возможность, появляются какие-то избыточные мощности, за счет этого мы выпускаем продукцию на экспорт», – добавил Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М, который будет впервые представлен на международной выставке. Ростех назвал танк Т-90М «Прорыв» самым умным благодаря его передовым технологиям.

    Коментарии (3)
    17 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Россия показала в ОАЭ модернизированный танк Т-90МС

    Россия впервые представила за рубежом модернизированный танк Т-90МС на выставке IDEX 2025

    Россия показала в ОАЭ модернизированный танк Т-90МС
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.

    На международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби Россия впервые продемонстрировала за границей обновленную экспортную версию танка Т-90МС, сообщает РИА «Новости». Этот танк прошел модернизацию по итогам боевого применения в спецоперациях, получив доработки практически всех систем.

    На выставке также была представлена новая версия комплекса ПВО «Панцирь-СМД-Е», оснащенного мини-ракетами. Этот комплекс способен заменить целую батарею зенитных ракетных комплексов в борьбе с дронами. Кроме того, посетителям выставки были показаны новые версии автоматов АК-12 и АК-15, отличающиеся укороченной и малогабаритной конструкцией.

    На объединенном российском стенде также демонстрировались противотанковый комплекс «Корнет» с дистанционным управлением, комплекс ПВО «Крона-Э», новые барражирующие боеприпасы «Куб-2-1Э» и «Куб-2-2Э», боевой модуль «Бережок» и ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием.

    Как ранее отмечал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, предприятия госкорпорации представили почти 200 образцов военной техники. В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что все представленные разработки имеют опыт применения в боевых условиях и модернизированы с учетом современных военных реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби беспилотные аппараты «Форпост-РЭ» и УТС-800. Также «Рособоронэкспорт» продемонстрировал зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на этой же выставке. На выставке в Абу-Даби был показан новый беспилотник «КУБ-10Э».

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    18 февраля 2025, 03:17 • Новости дня
    Испытания ракеты «Булат» для ПТРК завершились успехом
    Испытания ракеты «Булат» для ПТРК завершились успехом
    @ t.me/hpweapons

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК, снаряд подтвердил выполнение всех основных характеристик, сообщили в компании.

    Легкая управляемая ракета 9М134, известная как «Булат», с успехом завершила испытания, она продемонстрировала соответствие всем заявленным тактико-техническим характеристикам, указали в компании, передает РИА «Новости».

    «Булат» разработан для поражения среднебронированных целей, включая технику с динамической защитой, легкобронированные и небронированные цели.

    Ракета оснащена помехозащищенной системой управления с телеориентированием в лазерном луче, что позволяет ей поражать цели на дистанции до трех с половиной километров. Боеголовка ракеты имеет тандемную кумулятивную конструкцию, обеспечивающую эффективность при использовании против современных бронетанковых средств.

    Ранее сообщалось, что Россия намерена представить на выставке IDEX-2025 барражирующие боеприпасы «Куб» и ПТРК «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат».

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    18 февраля 2025, 01:31 • Новости дня
    ФСВТС: Индия рассматривает возможность производства Су-57 у себя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийские власти изучают возможность производства у себя российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Индийская сторона рассматривает вопрос производства российских истребителей Су-57, пояснил Шугаев в кулуарах выставки IDEX 2025, передает РИА «Новости».

    До этого гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что Россия обсуждает проекты по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения с международными партнерами.

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    18 февраля 2025, 09:23 • Новости дня
    «Швабе» представил новые прицелы на выставке IDEX 2025

    «Швабе» презентовал прицелы для мгновенной стрельбы и ночного видения на IDEX 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», продемонстрировал на IDEX 2025 в Абу-Даби прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби представил новые разработки для стрелкового оружия, сообщает ТАСС. В экспозиции были презентованы прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

    На выставке вниманию посетителей были представлены призматические прицелы ПП1 и ППЗ. Прицел ПП1 предназначен для мгновенной стрельбы на коротких дистанциях, в то время как ППЗ, обладая трехкратным увеличением, позволяет вести огонь на любых дистанциях благодаря большому полю зрения. Оба прицела имеют модульную конструкцию, позволяющую их установку на различные типы оружия.

    Кроме того, «Швабе» продемонстрировал панкратические прицелы ПО315У и ПО420У, ориентированные на стрельбу на средних и больших дистанциях. Модель ПО315У разработана для малокалиберного высокоточного оружия с посадочным местом в виде планки Пикатинни и отличается высоким светопропусканием. Все представленные модели прошли необходимые испытания.

    Также особое внимание было уделено приборам ночного видения, которые пользуются спросом на рынках Ближнего Востока и Африки. Эти приборы оснащены электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, обеспечивая защиту от интенсивного света, и подходят для выполнения различных задач в темное время суток, таких как ориентирование на местности и чтение карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представит на Ближнем Востоке новые модульные прицелы малой кратности ПП1 и ПП3 в рамках международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов.

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    17 февраля 2025, 07:14 • Новости дня
    УВЗ сообщил о высокой эффективности ТОС-1А в зоне СВО

    Концерн «Уралвагонзавод» сообщил об эффективности ТОС-1А в зоне спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А подтвердили свою эффективность в уничтожении живой силы и укреплений противника в ходе спецоперации, сообщили в Концерне «Уралвагонзавод».

    Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, известные своей мощью и разрушительной силой, продемонстрировали высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости». Пресс-служба Концерна «Уралвагонзавод», входящего в государственную корпорацию «Ростех», подчеркнула, что эти системы успешно справляются с уничтожением живой силы противника, как на открытой местности, так и в укрепленных позициях.

    Специалисты «Уралвагонзавода» отметили, что ТОС-1А эффективны не только в борьбе с живой силой, но и при выведении из строя легкобронированной техники и транспортных средств. Огнеметные системы также используют свои возможности для поджога и разрушения зданий, создавая высокотемпературное поле и избыточное давление залпом неуправляемых ракетных снарядов (НУРС).

    Эти данные были обнародованы в преддверии Международной оборонной выставки IDEX 2025, где ТОС-1А будут представлены широкой аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили скопления ВСУ в Харьковской области. ВС России уничтожили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино.

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    17 февраля 2025, 13:52 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» сообщил об авторитете танка Т-90МС в Африке и Азии

    Михеев: Танк Т-90МС получил признание в странах Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танк Т-90МС, представленный на выставке IDEX-2025, заслужил признание среди эксплуатантов из Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и СНГ, заявил директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Танк Т-90МС «Прорыв», представленный Россией на международной оборонной выставке IDEX-2025, уже завоевал популярность среди эксплуатантов из Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, сообщает ТАСС.

    Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к танку проявляют страны, уже использующие российские танки Т-72 и Т-90. Эти страны высоко оценили преимущества новой модели, созданной на базе платформы, которая уже заслужила доверие пользователей.

    Михеев подчеркнул, что Т-90МС «Прорыв» обладает рядом конкурентных преимуществ, включая усовершенствованную систему вооружений, систему управления, комплекс радиоэлектронной борьбы и матричную броню. Танк также оснащен различными системами для борьбы с беспилотниками и имеет улучшенные характеристики защиты экипажа и выполнения задач. «Уралвагонзавод» и его конструкторское бюро продолжают работать над усовершенствованиями, чтобы предложить более современный и востребованный продукт.

    Директор «Рособоронэкспорта» также отметил, что российские танки, включая Т-90, могут успешно конкурировать с зарубежными образцами, такими как французские и немецкие танки. Несмотря на выявленные уязвимости, которые находятся в работе конструкторских бюро, Т-90МС зарекомендовал себя как один из лучших танков в мире. Для стран, уже имеющих на вооружении российские танки, разрабатываются программы модернизации, включающие установку более мощного двигателя и улучшение систем вооружения, что позволяет продлить срок службы и повысить живучесть техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М, а Ростех назвал Т-90М «Прорыв» самым умным танком.

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    17 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» обсудил с партнерами разработку самолетов пятого поколения

    «Рособоронэкспорт» обсудил с партнерами совместную разработку самолетов пятого поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает проекты по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения с международными партнерами, а также адаптацию российских авиационных ракет и создание центров по ремонту бронетанковой техники и ПВО.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби заявил, что Россия обсуждает с партнерами проекты по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения. Кроме того, рассматривается адаптация российских авиационных управляемых ракет к самолетам стран-партнеров и создание центров по ремонту и обслуживанию бронетанковой техники.

     Михеев отметил, что вся продукция, представленная «Рособоронэкспортом» и российскими предприятиями, отвечает ожиданиям партнеров по адаптации к современным условиям и имеет большие перспективы на Ближнем Востоке.

    По его словам, порядка 50% портфеля заказов «Рособоронэкспорта» приходится на государства Ближнего Востока и Северной Африки. Компании ведут активное сотрудничество практически со всеми странами этих регионов по различным проектам в области вооружения и военной техники.

    «Рособоронэкспорт» уже реализует более двадцати проектов по технологическому сотрудничеству в совместной разработке и производстве продукции военного назначения с десятью странами. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» впервые представил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Выставка также стала площадкой для презентации экспортной версии модернизированного танка Т-90МС. Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57.

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    18 февраля 2025, 04:47 • Новости дня
    Более 30 образцов оружия России в 2024 году получили право на экспорт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году, заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    В прошлом году свыше 30 новейших образцов российского оружия получили рекламные паспорта, позволяющие их экспорт, сказал Михеев, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что это позволяет России укрепить свои позиции в ряде сегментов мирового рынка вооружений и даже стать лидером в некоторых из них. Экспортная работа будет продолжена в 2025 году, что усилит обороноспособность дружественных России стран.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) объявил об успешном тестировании ракеты «Булат» для ПТРК.

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    18 февраля 2025, 12:42 • Новости дня
    Глава «Рособоронэкспорта» заявил об интересе иностранцев к «Орешнику»

    Глава «Рособоронэкспорта» сообщил об интересе иностранных покупателей к комплексу «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник», сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

    Михеев заявил, что иностранные участники проявляют значительный интерес к новой российской баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник», передает ТАСС

    По его словам, специалисты в области обороны и производства вооружений активно интересуются новыми российскими технологиями, в том числе и комплексом «Орешник», и причинами его применения.

    «И раз были приняты такие решения о применении «Орешника», значит, так и надо», – заявил Михеев.

    Кроме того, Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» с 2022 года не получил ни одного доллара или евро из-за санкций против России и российской банковской системы. Однако было найдено решение в виде альтернативных схем расчетов.

    Напомним, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его, практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

    Между тем, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда его доставили из Ливии через Германию в июне 2020 года.

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    17 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Ростех представил на IDEX вертолет для тушения пожаров в небоскребах

    Ростех представил в ОАЭ вертолет Ка-32А11М для тушения пожаров в небоскребах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке IDEX в ОАЭ будет представлен вертолет Ка-32А11М, предназначенный для тушения пожаров в высотных зданиях, с новыми двигателями и цифровым комплексом.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, холдинг «Вертолеты России» представит на выставке IDEX в ОАЭ вертолет Ка-32А11М, специально разработанный для борьбы с огнем в небоскребах. Особенностью этой модели является соосная схема, обеспечивающая повышенную устойчивость при полетах в условиях высотной застройки.

    Ка-32А11М способен за один вылет поднять до 4 тыс. литров воды и 400 литров противопожарной пены. Вертолет оснащен «стеклянной кабиной» – современным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, который включает дисплейную индикацию. Также на борту установлена российская система пожаротушения СП-32 и новые двигатели ВК-2500В, оснащенные цифровой системой управления. Эти двигатели, разработанные компанией ОДК, увеличивают тяговооруженность Ка-32, что расширяет его возможности в критических режимах и повышает эффективность в целом.

    Вертолет был доставлен на выставку в Абу-Даби тяжелым транспортным самолетом Ил-76. Для транспортировки его частично разобрали, сняв двигатель и винты, а на выставке снова соберут и продемонстрируют публике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета. Также сообщалось, что серийный образец вертолета Ка-32А11М совершил первый полет.

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    18 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Минобороны создало систему ускоренного внедрения инноваций

    Минобороны России внедрило систему «Воентех» для ускоренного внедрения инноваций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    Новая система «Воентех», созданная в Министерстве обороны, представляет собой трансформацию существующего технического совета Минобороны и «Народного фронта», сообщает ТАСС. Этот проект призван ускорить внедрение инноваций в интересах специальной военной операции. Основной задачей системы является обучение специалистов и интеграция новых изделий в войска.

    Для расширения возможностей «Воентеха» формируются группы боевой апробации, которые будут проводить испытания инновационных образцов в реальных боевых условиях. Эти группы совместно с подразделениями Вооруженных сил и представителями промышленности займутся внедрением технических наработок, созданных на местах.

    В Министерстве подчеркнули, что новая структура обеспечивает качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом и производственными лабораториями. Она охватывает все инновационно развитые регионы России, что позволит эффективно использовать практики и инструменты Технического совета, а также опыт военного технополиса «Эра» и комиссии по инновационным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости сделать Вооруженные Силы более гибкими и восприимчивыми к инновациям. В военном технополисе «ЭРА» обсудили применение инновационных решений в экипировке и вооружении.

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