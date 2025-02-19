Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.18 комментариев
«Уралвагонзавод» решил увеличить мощность двигателей российских танков
«Уралвагонзавод» решил увеличить мощность двигателей танков Т-90М и Т-72Б3
Концерн «Уралвагонзавод» занимается улучшением мощности двигателей танков, включая Т-90М и Т-72Б3, с целью повышения их эксплуатационных характеристик.
Специалисты концерна «Уралвагонзавод», входящего в состав госкорпорации «Ростех», занимаются улучшением двигателей для российских танков, сообщает ТАСС. Основные направления модернизации включают увеличение мощности двигателей, а также улучшение эксплуатационных и технических характеристик, таких как надежность, снижение расхода топлива и масла и повышение ремонтопригодности.
В настоящее время на вооружении российской армии находятся танки с различными характеристиками двигателей. Самый современный из них, применяемый в зоне спецоперации, – танк Т-90М «Прорыв» с двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Танк Т-72Б3 оснащен двигателем мощностью 1 тыс. лошадиных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» сообщил, что танк Т-90МС пользуется значительным авторитетом в Африке и Азии. Уралвагонзавод ранее заявил, что танк Т-90М является мировым уникальным образцом. Государственная корпорация Ростех назвала Т-90М «Прорыв» самым умным танком.