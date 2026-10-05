Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники Европейской комиссии испытывают серьезные сложности при попытках совместить основную деятельность со службой в армейском резерве, передает РИА «Новости».

«Европейские страны хотят нарастить число своих резервистов, но для сотрудников Европейской комиссии, которые хотели бы откликнуться на этот призыв, это может обернуться изнурительной полосой препятствий», – отмечает издание Rapporteur.

Аналитик по правовым вопросам Сара рассказала журналистам, что также состоит в Парижской пожарной бригаде французской армии. Правила Евросоюза предполагают отпуск для прохождения военной службы, но получить его женщина не может.

Другая служащая ведомства, Джули, пояснила, что комиссия отказывает в отпуске резервистам, не призванным официально. При этом представитель Европейской комиссии отверг подобные обвинения, уточнив, что правила для персонала действуют независимо от обязательности службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многие сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с травлей на рабочем месте. Власти европейских государств запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на военную службу. Немецкие резервисты из-за нехватки оснащения воруют вооружение у регулярных войск.