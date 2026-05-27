Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.16 комментариев
Глава Уралвагонзавода заявил о мировом лидерстве российских танков
Гендиректор УВЗ Потапов сообщил о превосходстве российских танкостроителей над западными конкурентами
Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Российские инженеры-танкостроители успешно обходят западных конкурентов, продолжая активную работу над новыми машинами и платформами, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов во время церемонии открытия памятника Юрию Максареву в Москве.
«Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами», – заявил руководитель предприятия. При этом он подчеркнул, что у специалистов концерна нет права сбавлять темпы работы. В качестве примера Потапов привел Южную Корею, которая за короткий срок смогла занять прочные позиции на мировом рынке вооружений.
По словам гендиректора, сегодня Россия создает лучшие танки в мире в достаточном количестве. Однако предприятие не стоит на месте, постоянно совершенствуя технику, поскольку танк будущего останется решающим средством поражения на поле боя. Сейчас ведется разработка новых платформ, при этом база Т-90 сохраняет огромный потенциал для модернизации.
Монумент Юрию Максареву открыли в столице 26 мая. В 1940-х годах, будучи директором Уралвагонзавода, он внедрил первый в мире танковый конвейер. Позднее, в период с 1961 по 1978 год, Максарев руководил Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.
В августе прошлого года глава Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил о подъеме отечественной отрасли.
Специалисты концерна занялись улучшением мощности двигателей боевых машин.