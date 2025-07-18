Китай представил дрон, способный садиться вертикально на хвост

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, новый беспилотный летательный аппарат был создан компанией Chengdu Aircraft Industry Group и впервые продемонстрирован на учениях по спасению в Китае. Беспилотник оснащен одним канальным вентилятором, имеет размах крыльев 2,6 метра и длину 1,8 метра.

Аппарат способен стартовать вертикально, переходить в горизонтальное положение для полета на высокой скорости, а затем вновь возвращаться в вертикальное положение для посадки на хвостовую часть. Такая конструкция, по словам разработчиков, обеспечивает скорость, близкую к БПЛА самолетного типа, и значительно выше, чем у мультикоптеров.

Беспилотник не требует взлетно-посадочной полосы, пусковой установки или системы аэрофинишера, что повышает его мобильность и гибкость применения. Первое практическое испытание прошло в условиях реальных учений по разведке и оценке ситуации в горных районах провинции Сычуань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел испытания новой неядерной «водородной бомбы». Китай завершил финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», способной представлять угрозу самым современным самолетам США. Военные Китая ранее также провели тесты новой секретной гиперзвуковой ракеты.