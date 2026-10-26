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Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта
Министерство обороны Нидерландов 31 октября проведет масштабные учения по приему раненых на случай крупного вооруженного конфликта, сообщили в ведомстве.
Учения Dubbelspoor пройдут на военном полигоне Де-Власаккерс в Амерсфорте и в полевом госпитале в Утрехте. В них примут участие сотни сотрудников Минобороны, медицинского центра Университета Утрехта и военные подразделения, а также десятки гражданских экстренных служб, передает ТАСС.
За ходом учений будет наблюдать король Нидерландов Виллем-Александер. Основное внимание уделят проверке взаимодействия военных и гражданских структур при одновременном поступлении большого числа пострадавших.
Полевой госпиталь в Утрехте способен приступить к приему раненых в течение 30 минут после объявления чрезвычайной ситуации. Учения проводятся на фоне наращивания военного бюджета страны до 28,9 млрд евро к 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нидерланды начали отрабатывать развертывание лагерей для российских военнопленных.
В начале месяца парламент страны предложил сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек на случай кризиса.
В прошлом месяце власти Германии инициировали проверку готовности больниц к массовому поступлению раненых в условиях возможной войны.