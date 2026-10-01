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Барражирующие боеприпасы «Куб» испытали в горах
Барражирующие боеприпасы «Куб» испытали в условиях среднегорья
Барражирующие боеприпасы «Куб-2-Э» и «Куб-10МЭ» успешно прошли испытания в условиях среднегорья, сообщил директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» Александр Лихачев.
Пуски изделий были осуществлены на высотах свыше 1,5 тыс. метров, пишет ТАСС.
Высокие эксплуатационные и боевые характеристики аппаратов были подтверждены. Лихачев уточнил, что в ближайшее время планируется провести испытания барражирующих боеприпасов в условиях высокогорья на высотах до 4,5 тыс. метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в концерне «Калашников» сообщили о скором появлении барражирующего боеприпаса «Куб-10МЭ» в зоне спецоперации.
В мае компания объявила о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям.
В начале мая концерн начал поставки новейших дронов «Куб-2» и «Куб-10».