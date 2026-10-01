Барражирующие боеприпасы «Куб» испытали в горах

Барражирующие боеприпасы «Куб» испытали в условиях среднегорья

Tекст: Мария Иванова

Пуски изделий были осуществлены на высотах свыше 1,5 тыс. метров, пишет ТАСС.

Высокие эксплуатационные и боевые характеристики аппаратов были подтверждены. Лихачев уточнил, что в ближайшее время планируется провести испытания барражирующих боеприпасов в условиях высокогорья на высотах до 4,5 тыс. метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в концерне «Калашников» сообщили о скором появлении барражирующего боеприпаса «Куб-10МЭ» в зоне спецоперации.

В мае компания объявила о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям.

В начале мая концерн начал поставки новейших дронов «Куб-2» и «Куб-10».