Генштаб сообщил о годовом сроке действия решения призывной комиссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский, расширение периода проведения призыва до одного года необходимо для равномерного распределения нагрузки на военкоматы, передает РИА «Новости». Он напомнил, что теперь решение призывной комиссии действует в течение года по всей России: «Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок».

По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, такой подход помогает повысить качество мероприятий призыва и сокращает время пребывания граждан в военкоматах. Также сообщается, что решение комиссии о призыве может быть отменено, если у призывника появляются основания для отсрочки.

Медицинское освидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек теперь будут проводиться в течение всего года. При этом срок службы по-прежнему составляет двенадцать месяцев, подчеркнул Цимлянский.

Он заверил, что все военнослужащие, выслужившие положенный срок службы, будут своевременно уволены. Изменения в организации призыва вводятся в связи с итогами кампании осени 2025 года и подготовкой к весеннему призыву 2026 года.

