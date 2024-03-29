Генштаб: Выслуживших установленный период срочников уволят и отправят домой

Tекст: Александра Юдина

Замначальника управления Генштаба добавил, что во время осеннего призыва в прошлом году было призвано 130 тыс. человек, что позволило выполнить указ президента Владимира Путина в полном объеме, передает ТАСС.

По его словам, наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия и Северная Осетия – Алания, а также в Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.

Цимлянский заверил, что срок службы призывников составит, как и прежде, 12 месяцев.

Также Цимлянский отметил, что треть призывников будут направлены в учебные части для освоения техники и получения военно-учетной специальности (ВУС). Только после этого военнослужащие будут направляться в войска.



Касательно вопросов по весеннему призыву Цимлянский сообщил, что с 16 апреля по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по Москве будет работать горячая линия. Специалисты будут давать разъяснения по вопросам, связанным с призывом на военную службу.

Ранее в пятницу начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что военнослужащих, которых призовут на службу в рамках весенней кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.

Президент Владимир Путин ранее заявил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО.