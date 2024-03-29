Генштаб сообщил, что призывников не будут привлекать к участию в СВО

Tекст: Антон Антонов

Бурдинский, отметив, что данный вопрос «часто обсуждается сегодня», заявил в интервью «Красной звезде», что может «успокоить призывников и их родителей». Он сообщил, что срок службы не меняется (один год), призывников не будут привлекать к участию в СВО. Призывников начнут отправлять в войска 15 апреля.

Тех, чей срок службы весной заканчивается, своевременно отправят домой, передает ТАСС.

Он сообщил, что большая часть призывников поступит в «учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность». После этого они «продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой».

Бурдинский указал, что с 2024 года призывной возраст продлен до 30 лет. Он полагает, что это окажет положительное влияние на моральный климат воинских частей – служить будут люди, у которых «гарантированно» есть «образование и жизненный опыт».

При этом Бурдинский пояснил, что лица, которым до 1 января исполнилось 27 лет переведены в запас, а те, кому 27 будет в 2024 году, «получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества».

Он сообщил, что с 16 апреля начнет работу «горячая линия» по вопросам весеннего призыва по телефонам 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98. Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не понадобится.