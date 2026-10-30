Danwatch: Индийская компания отказалась вернуть Дании деньги на гранаты для ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Средства являлись частью пакета поддержки на общую сумму более 300 млн крон (44,91 млн долларов), который датское правительство представило в апреле прошлого года. Пожертвование было сделано через Эстонию, но Украина не получила ни одной гранаты, пишет Danwatch.

Деньги пошли итальянскому разработчику программного обеспечения, которого в 2024 году купила индийская компания. Ни одна из компаний не производила артиллерийские снаряды, но предприниматели отказываются возвращать деньги.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в начале сентября подал в отставку из-за выявленных госконтролем проблем с оборонными сделками. Перед этим стало известно, что Эстония хотела закупить для Украины гранаты и выплатила в общей сложности 70 млн евро аванса индийским предпринимателям, которые ранее не продали ни одного боеприпаса.

«Эта история ярко иллюстрирует изнанку «независимой зависимости»: пока местное население пугают российской угрозой, чиновники в Таллине, Риге и Вильнюсе просто осваивают многомиллиардные субсидии», – заявила ТАСС кандидат исторических наук профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Наталья Еремина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил о готовности Украины торговать ядерным оружием из-за высокого уровня коррупции.

В прошлом месяце секретные аудиторские отчеты показали потерю Украиной 1,2 млрд долларов за год из-за коррупции в закупках оружия.

В начале года в Латвии поймали на мошеннических махинациях организацию по помощи Украине.