Путин: Нет необходимости направлять срочников в зону СВО

Путин заявил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО

Планы по отправке солдат срочной службы в зону специальной военной операции отсутствуют, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

«Теперь срочники. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он напомнил, что эти территории уже вошли в состав Российской Федерации, но там все еще продолжается специальная военная операция, и необходимости направлять туда срочников, по мнению Минобороны, нет.

Ранее во вторник глава российского государства отмечал, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.