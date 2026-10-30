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Китай испытал запуск малозаметного беспилотника с десантного корабля
Xinhua: Военные Китая испытали запуск беспилотника с корабля «Сычуань»
Моряки Народно-освободительной армии Китая успешно протестировали запуск и посадку тяжелого малозаметного беспилотника «Гунцзи-21» с универсального десантного корабля «Сычуань».
Моряки Народно-освободительной армии Китая успешно протестировали запуск и посадку тяжелого малозаметного беспилотника «Гунцзи-21» с универсального десантного корабля «Сычуань», передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.
Испытания знаменуют прорыв в развитии десантных кораблей КНР. Они демонстрируют возможность военно-морских сил запускать и сажать беспилотные летательные аппараты с фиксированным крылом с крупных морских боевых платформ.
«Гунцзи-21» представляет собой палубный тяжелый малозаметный разведывательно-ударный беспилотник. Его длина составляет 12,2 метра, а ширина достигает 14,4 метра.
Корабль «Сычуань» спустили на воду в Шанхае в декабре 2024 года. Его максимальное водоизмещение превышает 40 тыс. тонн, а полетная палуба занимает всю длину судна. Это первый китайский корабль типа 076, оснащенный электромагнитной катапультой и аэрофинишером. Он предназначен для десантных и дальних морских операций и может нести беспилотники с фиксированным крылом, вертолеты и десантную технику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский портал The War Zone сообщил о постройке в Китае второго специализированного корабля для развертывания подводных беспилотников.
В прошлом году издание Pengpai проинформировало о начале первых ходовых испытаний универсального десантного корабля «Сычуань».