Китайский десантный корабль «Сычуань» вышел на первые ходовые испытания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайский универсальный десантный корабль «Сычуань» типа 076 вышел из дока в Шанхае и направился на первые ходовые испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Pengpai. Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая планирует проверить на корабле надежность и устойчивость энергетических, электрических и других ключевых систем. Испытания будут проводиться в специально определенных для этого акваториях.

Корабль был спущен на воду в декабре 2024 года. Позже на нем успешно завершили швартовные испытания, установку и отладку оборудования, после чего он стал технически готов к началу морских проверок. Максимальное водоизмещение «Сычуаня» превышает 40 тыс. тонн, а полетная палуба занимает всю длину судна.

«Сычуань» стал первым представителем нового китайского класса десантных кораблей типа 076. Он оснащен электромагнитной катапультой, аэрофинишером и способен принимать на борт самолеты с неподвижным крылом, вертолеты, а также различную десантную технику. Судно предназначено для выполнения десантных операций и участия в дальних морских миссиях.

Ранее, 7 ноября, агентство Синьхуа сообщало о поступлении в строй нового авианосца «Фуцзянь» для ВМС Китая. Этот авианосец также получил электромагнитную катапульту и может использовать палубные истребители J-35, J-15T, J-15D и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, а также вертолеты Z-20. На корабль возлагаются задачи по регулярному обеспечению национальной обороны Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь».