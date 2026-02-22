«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.6 комментариев
На Солнце пропали все пятна
В ИКИ РАН зафиксировали полное исчезновение пятен на Солнце
Впервые за более чем четыре года на видимой стороне Солнца не обнаружено ни одного темного пятна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В Telegram-канале лаборатории подчеркивается: «Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей».
Ученые пояснили, что появление солнечных пятен связано с магнитным полем звезды, а исчезновение пятен свидетельствует о крайне низкой активности Солнца. Обычно темные пятна образуются в местах максимальной концентрации магнитных потоков, но сейчас их полностью нет.
Последний раз подобная ситуация наблюдалась 11 декабря 2021 года, что, по словам специалистов лаборатории, случается крайне редко – раз в несколько лет.
В пятницу в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на орбите Земли сейчас царит редкое затишье: индекс активности Солнца упал до двух баллов из десяти, магнитная обстановка полностью спокойна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые сообщили о резком снижении вспышечной активности звезды.