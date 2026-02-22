На Солнце пропали все пятна

В ИКИ РАН зафиксировали полное исчезновение пятен на Солнце

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале лаборатории подчеркивается: «Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей».

Ученые пояснили, что появление солнечных пятен связано с магнитным полем звезды, а исчезновение пятен свидетельствует о крайне низкой активности Солнца. Обычно темные пятна образуются в местах максимальной концентрации магнитных потоков, но сейчас их полностью нет.

Последний раз подобная ситуация наблюдалась 11 декабря 2021 года, что, по словам специалистов лаборатории, случается крайне редко – раз в несколько лет.

В пятницу в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на орбите Земли сейчас царит редкое затишье: индекс активности Солнца упал до двух баллов из десяти, магнитная обстановка полностью спокойна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые сообщили о резком снижении вспышечной активности звезды.