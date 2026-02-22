В МВД сообщили о новых схемах мошенников с колл-центрами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошеннические колл-центры внедряют все более сложные схемы обмана, в которых задействованы десятки участников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Эксперты МВД отмечают: «Никаких звонков из »службы безопасности банка«, прямых требований »перевести деньги на безопасный счет« или »назвать код«. Мошеннические колл-центры выстраивают сложные »спектакли« с десятками участников, постоянно повышающимися ставками и проверенными психологическими приемами».

По данным ведомства, схема начинается с того, что жертву добавляют в групповой чат, стилизованный под рабочий коллектив. В группе используются реальные фамилии, деловой стиль переписки и обсуждаются «приказы» или вопросы «оцифровки», что создает иллюзию легитимности.

Следующим этапом становится предложение пройти формальную процедуру подтверждения через «официальный бот» или сервис с названием, схожим с государственным. Другие участники чата демонстративно подтверждают успешное прохождение процедуры, чтобы убедить жертву в безопасности процесса.

Передача данных не всегда дает мошенникам доступ к аккаунтам – их основная цель, как подчеркивают в МВД, заключается в том, чтобы довести человека до управляемого состояния. На завершающем этапе потенциальная жертва получает уведомления о попытках взлома аккаунтов и оформлении микрозаймов, после чего с ней связывается «специалист техподдержки» или «представитель правоохранительных органов».

Жертва сама звонит по предложенному номеру, думая, что обращается за помощью. Ей сообщают, что средства якобы уже отправлены в террористические организации и может быть возбуждено уголовное дело. Под давлением угроз мошенники вынуждают человека перевести деньги под предлогом блокировки операций, декларирования или проверки источника происхождения средств.

