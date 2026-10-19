Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов
The War Zone: Китай построил второй корабль-носитель подводных дронов
Американский портал The War Zone сообщил, что на верфи в Гуанчжоу построили второй специализированный корабль для развертывания китайских подводных беспилотников, по конструкции схожий с уже спущенным на воду судном в Шанхае.
Новый снимок из Гуанчжоу показал второй китайский корабль-носитель подводных беспилотников, по форме почти идентичный ранее замеченному судну в Шанхае, но примерно на треть меньших размеров и с рядом изменений в обводах, передает The War Zone.
На новом корабле шесть подъемных башен вместо шести больших и шести малых, как у шанхайского аналога, при этом сохранены ключевые элементы проекта – полетная палуба и ангар за носовой надстройкой, кормовой док с «гаражными» воротами для спуска аппаратов и характерное размещение дымовых труб.
По анализу спутникового снимка Planet Labs от 2 октября судно построено на верфи Guangzhou Shipyard International, входящей в China State Shipbuilding Corporation. Появление двух таких крупных носителей за короткое время указывает на ставку Китая на крупные подводные беспилотники, которые смогут выполнять дальние миссии от охоты за подлодками и кораблями до поиска мин и нанесения ударов крылатыми ракетами, при том что у ВМС США пока нет сопоставимых по возможностям платформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны Британии начало проверку по сообщениям о возможной передаче конфиденциальных данных военных дронов Китаю сотрудником одной из подрядных организаций. В июне Минобороны Тайваня зафиксировало у своих берегов группу китайских военных кораблей и самолетов, задействованных в масштабном патрулировании вокруг острова. В 2024 году Китай спустил на воду крупнейший в мире десантный корабль типа 076, рассчитанный на массовое применение беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.