Блюдо китайской кухни малотан стало хитом в Японии

Kyodo: Китайский суп малотан стремительно набирает популярность в Японии

Tекст: Мария Иванова

С января по июнь 2026 года в Японии открылось 273 новых ресторана, специализирующихся на супе малотан, что превышает показатели прошлого года, передает Kyodo со ссылкой на данные компании Review Inc.

Одной из самых успешных стала сеть ресторанов Cheepao Malatang, насчитывающая около 80 заведений по всей стране. Базовый набор включает суп и стеклянную лапшу, а клиенты могут выбрать более 50 видов топпингов, включая овощи, грибы и рыбные котлеты.

Производитель продуктов питания Ishokudogen.com Co. продал более 23 млн порций супа быстрого приготовления Chukabo Malatang с безглютеновой лапшой. В феврале компания вышла на ресторанный рынок, открыв заведения в Токио. По словам представителя компании Мики Оямы, они планируют продвигать культуру малотан, собирая отзывы клиентов.

Популярность блюда распространилась и на другие сферы. Сеть пиццерий Pizza Hut Japan выпустила лимитированную «малотан-пиццу» с классическими ингредиентами супа и маслом с сычуаньским перцем, а компания Boku to Watashi and Inc. запустила бесплатную браузерную игру, главным героем которой стал пельмень с рыбной икрой – один из самых популярных топпингов для супа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Sanrio прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ.