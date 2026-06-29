Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

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    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза
    ВС России блокировали пятитысячную группировку ВСУ на севере ДНР
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    СВР: Киев нарастил сотрудничество с наркокартелями Мексики
    Поляки предложили Европе осудить преступления украинских националистов
    Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

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    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    29 июня 2026, 13:02 • Новости дня

    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

    Китайские военные показали перспективный истребитель шестого поколения J-36

    Tекст: Мария Иванова

    Национально-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения, способного составить конкуренцию американским стелс-разработкам.

    Китайские военные показали кадры с новым боевым самолетом в видеоролике, посвященном десятилетию транспортника Y-20, передает Bloomberg.

    В опубликованном материале военные обсуждают дозаправку самолетов, упоминая бомбардировщик H-6 и загадочный «Маленький шестой», после чего в кадре появляется аппарат с характерным крылом в форме листа гинкго, напоминающий разрабатываемый J-36.

    «Капитан, кого мы сегодня заправляем? Сначала «Шестого мастера» (H-6), затем «Маленького шестого» (шестое поколение)», – говорится в видео.

    Этот ролик стал первым официальным намеком на реализацию программы создания истребителя следующего поколения, о которой ранее судили лишь по неофициальным материалам из соцсетей. В конце 2024 года появление подобных кадров уже вызвало рост акций оборонных компаний.

    Ожидается, что новые истребители превзойдут пятое поколение благодаря улучшенной малозаметности, увеличенной дальности полета и возможности взаимодействия с беспилотниками. Эксперты полагают, что Китай разрабатывает два прототипа: более крупный J-36 от AVIC Chengdu и компактный J-50 от AVIC Shenyang, хотя официально Пекин не подтверждал существование ни одного из них.

    Прогресс Китая происходит на фоне аналогичных разработок в США и Европе. Американские ВВС планируют поднять в воздух свой F-47 к 2028 году, а европейская программа Future Combat Air System столкнулась с трудностями из-за разногласий между подрядчиками. Тем временем Британия, Япония и Италия продолжают работу над проектом Global Combat Air Program.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай продемонстрировал боевую машину шестого поколения Chengdu J-36.

    В том же месяце американская компания Boeing приступила к производству новейшего истребителя F-47 для ВВС США.

    В начале июня лидеры Германии и Франции объявили о прекращении совместного европейского проекта по созданию аналогичного самолета FCAS.

    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем

    Белоусов: Эффективность войск беспилотных систем втрое выше обычных расчетов

    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    @ Александр Казаков/ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России продемонстрировали высокую результативность, передает РИА «Новости».

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Кроме того, Белоусов сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По его словам, дополнительные средства направлены на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Ранее в мае министру обороны Андрею Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток».

    В создаваемых войсках беспилотных систем появятся опытные казачьи подразделения.

    В прошлом году Министерство обороны сформировало специальные управления этих войск в зоне проведения спецоперации.

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    29 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками

    Белоусов: В России активно внедряются мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия активно внедряет мобильные огневые группы для защиты от БПЛА и формирует общую цифровую среду для повышения осведомленности войск на поле боя, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений для противодействия беспилотникам, передает ТАСС.

    «Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Кроме того, с апреля в стране формируется единая информационная база для отслеживания атак дронов. По словам министра, сейчас действует жесткое правило: радиолокационная станция считается неэффективной, если ее данные не поступают в общую сеть.

    Войска уже получают специальное программное обеспечение, позволяющее на тактическом уровне находить цели и управлять боем. Командирам расчетов и в боевые машины выдано большое количество планшетов, которые связывают всю технику и пункты управления в единый цифровой контур.

    Ранее Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии.

    Отечественные FPV-перехватчики «Елка» вынудили украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    Также Белоусов сообщил, что созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    29 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Латвия и Украина решили построить завод дронов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии.

    Латвия совместно с Украиной намерена построить предприятие по выпуску беспилотников вблизи границы с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал премьер-министр прибалтийской страны Андрис Кулбергс во время визита на военную базу в Латгалии.

    «Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», – цитируют СМИ слова главы правительства.

    Политик также рассказал о намерениях противостоять беспилотным аппаратам на рубежах с Россией и Белоруссией, используя дроны-перехватчики. По его словам, это позволит избежать постоянного применения дорогостоящей авиации в случае угрозы. Ранее, в середине июня, глава правительства уже упоминал о неком секретном решении, касающемся залетающих на территорию страны украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня глава латвийского правительства Андрис Кулбергс заявил о секретных договоренностях с Киевом для защиты воздушного пространства.

    За несколько дней до этого Латвия и Украина подписали договор о всестороннем партнерстве в области беспилотных систем.

    В мае Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны с прибалтийской территории.

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    29 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами

    Bloomberg: Британия построит шесть гибридных кораблей для управления дронами

    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    @ Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо классических эсминцев британский флот пополнится новыми гибридными судами, которые с начала 2030-х станут плавучими центрами управления беспилотниками.

    Британия решила отказаться от планов по замене стареющих боевых кораблей новыми эсминцами, вместо этого планируется закупить не менее шести так называемых универсальных боевых судов для подготовки вооруженных сил к современной войне, передает Bloomberg.

    Новые гибридные корабли придут на смену нынешнему флоту эсминцев Type 45, их поставки ожидаются с начала 2030-х годов. Прежние планы по созданию эсминца Type 83 реализованы не будут.

    В заявлении министерства обороны отмечается сдвиг в сторону использования дронов вместо традиционной техники. Новое судно будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами в воздухе, на поверхности и под водой. Цель состоит в расширении радиуса действия, устойчивости и огневой мощи Королевского флота без пропорционального увеличения экипажа или затрат.

    «Эти универсальные боевые суда предоставят нашим преданным морякам гибридные корабли, которые спроектированы и построены с учетом возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил министр обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Великобритании закупят как минимум шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Ранее премьер-министр страны Кир Стармер планировал выделить на финансирование вооруженных сил дополнительные средства в размере до 15 млрд фунтов стерлингов.

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    28 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    FT сообщила о переходе США к конвейерной сборке ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборонные компании в США пытаются перейти к производственной модели, позволяющей быстро, массово и дешево собирать ракеты для восполнения арсенала страны в условиях военных действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на производителей и чиновников.

    Американские предприятия пытаются внедрить производственную модель для быстрого и дешевого создания боеприпасов, пишет Financial Times. Недавние конфликты выявили недостатки медленного производства сложных систем, поэтому Вашингтон активно ищет способы ускорить пополнение запасов.

    Глава компании Co-Aspire Дуг Деннени сравнил новый процесс с работой McDonald's, где сотрудника можно обучить за один месяц. «Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале», – подчеркнул руководитель предприятия. Для удешевления фирма использует детали от радиоуправляемых игрушек, а стартап Castelion применяет автомобильные запчасти.

    Бывший сотрудник Пентагона Майкл Хоровиц отметил необходимость отказа от исключительно дорогостоящих систем вооружения. Компания Castelion уже получила контракт на выпуск более 12 тыс. гиперзвуковых ракет за пять лет. Ожидается производство 6 тыс. единиц в год стоимостью около 400 тыс. долларов каждая.

    Новая стратегия призвана подготовить страну к затяжным боевым действиям, хотя военным придется смириться со снижением точности оружия. Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму до 35 млрд долларов. Соглашение подразумевает ежегодный выпуск сотен перехватчиков THAAD для восполнения потерь.

    Весной The Washington Post сообщала об использовании Вашингтоном примерно половины арсенала THAAD при защите Израиля. Всего американские силы запустили свыше 200 таких перехватчиков, а также более 100 ракет с кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство объявило о планах приобрести свыше десяти тысяч недорогих крылатых ракет. После массового применения дорогих боеприпасов против Ирана Пентагон переключился на создание более простых аналогов. Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний представить дешевые ракеты-перехватчики в течение года.

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    28 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Американский военный самолет экстренно вернулся на базу в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III не смог улететь с военной базы Рамштайн в Германии из-за технических проблем, обнаружившихся сразу после взлета, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Воздушное судно Boeing C-17A Globemaster III не смогло покинуть территорию Германии 28 июня, передает ТАСС. «Самолет, предназначенный для перевозки стратегических грузов и войск, взлетел с базы Рамштайн и примерно через пять минут подал сигнал тревоги, после чего сделал круг в районе аэродрома и вернулся обратно», – сообщил источник агентства в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Транспортник не успел набрать высоту более полутора километров. Пункт назначения борта не уточняется, однако в настоящее время он остается на аэродроме вылета. Отмечается, что этот самолет находится в эксплуатации американских военных уже около четверти века.

    На базу Рамштайн борт прибыл в первой декаде июня. В течение месяца он выполнял регулярные полеты в Швейцарию и Британию. Несколько дней назад экипаж совершал 20-минутный тестовый облет прилегающей территории, однако тогда о технических проблемах не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американский военный самолет Cessna совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технической неполадки. В феврале тяжелые военно-транспортные самолеты C-17 выполняли регулярные полеты с базы Рамштайн на Аравийский полуостров. В апреле борт американских военно-воздушных сил объявил о чрезвычайной ситуации во время полета над Турцией.

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    28 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке

    В Швейцарии признали неминуемую победу ВС России в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    В последние месяцы Украина создала новую динамику на поле боя, но битва за Костантиновку вступила в завершающую фазу и ВСУ в ней не помогает ни старая школа, ни новая динамика, отметила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Россия продолжает наступление в Донбассе, несмотря на попытки атак Украины, а  битва за Константиновка в ДНР вступила в завершающую стадию и вот-вот будет освобождена, отметила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    «Российским солдатам удается вырвать у украинцев преимущество над все большей частью города. Десять дней назад в социальных сетях уже появлялись видеоролики с солдатами, развевающими российские или даже советские флаги в центре», – сказано в материале.

    В газете отметили, что давление российских военных на ВСУ вряд ли ослабнет так быстро, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пообещав сорокадневную операцию в указанном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке. Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали подразделения противника в Константиновке от снабжения.


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    29 июня 2026, 05:25 • Новости дня
    Армию Казахстана решили привести в боевую готовность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Казахстана проведут плановые комплексные тактико-строевые занятия, в ходе которых войска будут переведены в высшую степень боевой готовности, сообщило министерство обороны страны.

    Казахстанская армия приступит к плановым учениям по повышению боеготовности, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Учения носят исключительно плановый характер. Основные действия развернутся на территориях воинских частей и полигонах. В связи с этим ожидается передвижение военной техники. Отдельные подразделения совершат марши в учебные центры.

    В оборонном ведомстве предупредили граждан о возможных временных ограничениях движения на некоторых участках дорог в регионах. Жителей и средства массовой информации призвали доверять только официальным источникам.

    В мае президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял о готовности защищать национальные интересы с жестких позиций. Минобороны России в апреле 2026 года анонсировало проведение совместных учений сил ОДКБ на казахстанской территории.

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    29 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    @ vk.com/mil

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корреспонденты на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым выступили с инициативами по оказанию психологической помощи родным военнослужащих и улучшению снабжения подразделений.

    Представители прессы встретились с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым для обсуждения актуальных проблем, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало совершенствование механизмов социальной поддержки бойцов.

    Участники беседы затронули широкий круг тем, включая развитие беспилотных систем в войсках. Отдельное внимание уделили вопросам материально-технического обеспечения подразделений, находящихся на линии соприкосновения.

    Кроме того, прозвучали предложения по организации качественной психологической помощи для родственников военнослужащих.

    В декабре прошлого года Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами для обсуждения вопросов снабжения войск.

    В ноябре прошлого года министр обороны поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцов СВО.

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    29 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Остатки ВСУ в Константиновке превратились в разрозненные банды

    Окруженные в Константиновке подразделения ВСУ лишились командования

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные, оказавшиеся в окружении ВС России в Константиновке, лишились централизованного командования и вынуждены укрываться в подвальных помещениях, сообщил командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Задон».

    «Сейчас они [ВСУ] из себя представляют разрозненные группы, остатки. Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них», – рассказал офицер ТАСС.

    Командир штурмовых подразделений отметил, что противник безуспешно пытается сдержать наступление российских сил. По словам «Задона», в большом городе остались разрозненные банды, которые прячутся в подвалах жилых домов, в то время как российские военные ведут кропотливую работу по зачистке территории.

    Боец подчеркнул, что населенный пункт полностью окружен, а внутри продолжаются боевые столкновения. Российские подразделения активно выявляют и ликвидируют оставшиеся силы противника.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, ВС России 27 июня изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке. Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке.

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    29 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России подошли к Доброполью у западной границы ДНР

    Путин: Наши ребята подошли прямо к Доброполью

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии преодолели сложную линию инженерных заграждений противника, вплотную приблизившись к Доброполью и взяв под контроль 96% территории Константиновки, заявил президент России Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Он сообщил, что на Добропольском направлении российские военнослужащие  прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трёхрядную линию инженерных заграждений.

    «Они зашли в примыкающий к Доброполью населённый пункт Анновка, подошли прямо к населённому пункту Доброполье. И с севера за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы 35 километров (до границы ДНР с Днепропетровской областью на западе)», – заявил президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Одновременно, отметил Путин, Южная группировка войск успешно действует в Константиновке, которая является одним из важнейших стратегических рубежей. Под контролем российской армии находится 96% территории города.

    «Четвертая бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше», – добавил российский лидер.

    По его словам, следующей целью станет крупная Дружковка, насчитывающая 12 тыс. домов. От этого населенного пункта до Краматорска остается четыре километра, при этом серьезные укрепления на данном участке отсутствуют.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке. Остатки ВСУ в Константиновке превратились в разрозненные банды и прячутся.

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