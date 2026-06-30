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    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    8 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 14:34 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вверх

    Стоимость европейского газа увеличилась почти до 514 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки энергоресурсов продемонстрировали рост более чем на 2%, вплотную приблизившись к отметке в 514 долларов за тыс. кубических метров.

    В ходе торгов во вторник стоимость энергоносителей на лондонской бирже ICE пошла вверх, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открылись небольшим снижением, однако к середине дня показатель прибавил 2,2%. Базовая расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 502 доллара за тыс. кубометров.

    Резкие колебания стоимости наблюдаются с весны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальных значений показатель достигал в марте. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    На фоне этих событий котировки достигали 853 долларов за тыс. кубометров. При этом абсолютный исторический рекорд стоимости энергоресурсов на европейских площадках был зафиксирован весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость топлива на европейских биржах поднялась выше 504 долларов.

    В начале июня биржевые цены газа в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

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    27 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию

    Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Европе необходимо увеличить давление на Россию и расширить военную и финансовую поддержку киевского режима на фоне продолжающегося конфликта, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что странам Евросоюза следует усилить давление на Россию, передают «Вести».

    «Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны», – сказал министр.

    По мнению Цахкны, только при условии увеличения военной и финансовой помощи Киеву российские власти будут готовы сесть за стол переговоров. При этом официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности именно дипломатическому пути урегулирования конфликта.

    Ранее комиссия парламента Эстонии одобрила принципы для возможных переговоров с Москвой.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна отверг идею диалога с российской стороной.

    Премьер-министр республики Кристен Михал назвал давление единственным работающим методом против Москвы.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    МИД назвал главное условие для переговорщика от Евросоюза

    МИД назвал отсутствие «гнусностей» в адрес России условием для переговорщика ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приемлемым кандидатом для ведения переговоров от лица Евросоюза мог бы стать человек, не допускавший резких высказываний и поступков против России, сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», – подчеркнул дипломат в беседе с RTVI, передает ТАСС.

    По словам Галузина, при наличии потребности в подобных услугах подходящий кандидат обязательно найдется. Главным критерием остается отсутствие негативного багажа в отношениях с российской стороной.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний главным требованием к европейскому дипломату.

    Глава евродипломатии Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    Позже заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал страны Европы отказаться от языка ультиматумов для возобновления диалога.

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    30 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.

    Финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены вердикта по замороженным средствам, передает РИА «Новости».

    Ранее московский арбитраж полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

    В конце мая инстанция обратила постановление к немедленному исполнению. Уже второго июня Банк России получил соответствующий исполнительный лист.

    «Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», – отмечается в материалах зарубежной прессы.

    Основной объем заблокированных в 2022 году европейскими властями резервов находится на счетах этого депозитария. Заявленная сумма требований включает оценку упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже инстанция удовлетворила заявление российского регулятора о немедленном исполнении данного судебного решения.

    В середине июня суд отказал бельгийскому банку в приостановке принудительного взыскания этих убытков.

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    29 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    Цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам

    Стоимость газовых фьючерсов в Европе достигла 496 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах демонстрирует уверенный рост, вплотную приблизившись к психологической отметке в 500 долларов за тысячу кубических метров.

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию с отметки 494,3 доллара, прибавив 2,9%. К середине дня котировки достигли 496 долларов за тысячу кубометров, показав рост на 3,3% к расчетной цене предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    Весной газовый рынок также демонстрировал высокую волатильность. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость впервые с начала 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение текущего года было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух производственных линий компании. Однако эти показатели далеки от исторических максимумов 2021-2022 годов, когда весной 2022 года цена достигала рекордных 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость газа на европейских торгах выросла почти на 2%.

    Неделей ранее котировки на европейских хабах преодолели отметку в 504 доллара за тысячу кубических метров.

    В начале июня цена июльских фьючерсов превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    27 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    МИД пообещал ответить на запрет Румынии для российских гимнасток

    Захарова пообещала ответ на запрет Румынии для российских гимнасток

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и пообещала ответ на демарш Бухареста.

    Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и верной реакцией на произвол местных властей.

    Представитель ведомства добавила, что нагнетаемая в Румынии русофобия демонстрирует неспособность государства обеспечить равные условия для участников международных соревнований. Москва не оставит без последствий этот инцидент.

    «Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    По словам дипломата, ситуация усугубляется тем, что санкции против российских спортсменок инициировал местный градоначальник. Организаторы мероприятия и власти не решились перечить чиновнику, который прикрывался дежурными политическими заявлениями.

    Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом.

    В ответ сборная России по художественной гимнастике пропустит этап Кубка вызова.

    Международная федерация гимнастики анализирует данный инцидент.

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    29 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Евросоюз снизил планку заполнения газовых хранилищ перед зимой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90 до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах Евросоюза к началу зимнего сезона, заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Европейский союз принял решение понизить необходимый уровень заполнения подземных хранилищ газа с 90% до 80%, передает РИА «Новости».

    Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что такое решение принято из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и возможных перебоев в логистике.

    «Государства-члены и комиссия договорились в рамках Координационной группы по газу, что 80% уровня запасов достаточно для обеспечения зимних поставок», – подчеркнула Итконен. По ее словам, это позволит перенести импорт около 10 млрд кубометров топлива на зимний период, когда мировая добыча будет выше. Следующее заседание профильной группы ЕС состоится 30 июня.

    Обязательные нормативы по запасам энергоносителей ввели в 2022 году после сокращения российского импорта. В 2025 году действие правил продлили до 2027 года, сделав их более гибкими. Ранее издание Financial Times отмечало, что из-за холодной зимы и проблем на рынке сжиженного природного газа Европа может подойти к новому сезону с минимальными запасами за последние 15 лет. Ожидается, что к октябрю хранилища заполнят лишь на 76%.

    Российские власти ранее указывали, что отказ Запада от отечественных углеводородов стал серьезной ошибкой. Позиция Москвы заключается в том, что европейские потребители попадают в новую зависимость из-за высоких цен, при этом продолжая закупать российское топливо через посредников с существенной переплатой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предупредило о риске нехватки природного газа предстоящей зимой из-за растущего спроса со стороны государств Азии.

    Накануне аналитики спрогнозировали вхождение Европы в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами топлива.

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    29 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Дмитриев припомнил Евросоюзу отказ от доступной энергии из России

    Tекст: Катерина Туманова

    При смертоносной погодной аномалии, из-за которой в странах Европы десятками гибнут люди, доступная российская энергия пришлась бы очень кстати, но от нее решили отказаться назло Москве, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава ФРПИ Кирилл Дмитриев.

    «У ЕС/Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые могли бы спасти людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», – написал он в соцсети X.

    К посту Дмитриев прикрепил картинку, на которой несколько представителей полиции в масках выносят из дома кондиционер.

    При этом несколькими днями ранее Дмитриев объяснил работу кондиционеров исключительно у руководства Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек. Аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей.


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    30 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли на спад

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник котировки газовых фьючерсов на европейском рынке продемонстрировали снижение, опустившись за отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах снизилась в начале торгов, передает РИА «Новости».

    Открыв сессию на уровне 499,1 доллара, к девяти часам утра по московскому времени показатель опустился до 497,7 доллара за тысячу кубометров. Снижение составило почти 1% по отношению к расчетной цене предыдущего дня.

    Весной газовые котировки демонстрировали высокую волатильность. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средние цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов впервые за год. Как отметил генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби, «повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре» привело к локальному максимуму в 853,7 доллара 19 марта.

    Однако уже в апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%, установившись в районе 540 долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце цены лишь кратковременно, с 15 по 20 мая, преодолевали отметку в 600 долларов. Текущие показатели значительно уступают историческим рекордам 2021-2022 годов, когда весной 2022 года цена достигала беспрецедентных 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Позже котировки на лондонской площадке ICE опустились до отметки 493 доллара.

    В конце прошлой недели биржевая цена газа в Европе удержалась около 478 долларов.

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    29 июня 2026, 09:43 • Новости дня
    Европейские цены на газ выросли до 490 долларов

    Европейский газ подорожал до 488 долларов на торгах ICE

    Tекст: Мария Иванова

    На утренних торгах в Европе стоимость газа выросла почти на 2%, удерживаясь немного ниже отметки 490 долларов за 1 тыс. куб. метров

    Биржевые котировки газа в Европе утром в понедельник росли в пределах 2%, передает РИА «Новости».

    Июльские, ближайшие, фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открыли торги на уровне 494,3 доллара за тыс. куб. м, что на 2,9% выше. К 9.20 мск цена составляла 488,7 доллара, прибавив 1,8% к расчетной отметке пятницы в 480,2 доллара за 1 тыс. куб. метров.

    По расчетам агентства, в марте средняя биржевая цена газа в Европе выросла почти на 60% к февралю на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов.

    В прошлом месяце котировки с 15 по 20 мая держались выше 600 долларов за тыс. куб. м. Максимум за время нынешнего конфликта, 853,7 доллара, был зафиксирован 19 марта, когда глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.

    В 2021–2022 годах цены были значительно выше, а исторический рекорд в 3892 доллара за 1 тыс. куб. метров был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня стоимость июльских фьючерсов на газ на бирже ICE достигла 496 долларов за тысячу кубометров.

    18 июня котировки фьючерсов на крупнейшем европейском газовом хабе снизились до района 490 долларов за тысячу кубометров.

    8 июня на фоне эскалации на Ближнем Востоке стоимость июльских фьючерсов TTF в Европе превысила уровень 600 долларов за тысячу кубометров.

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    29 июня 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии признал разногласия ЕС по давлению на Россию

    Глава МИД Эстонии Цахкна признал разногласия ЕС по давлению на Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают дальнейшее усиление давления на Россию в текущих условиях.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что в Евросоюзе существует немало стран, которые выступают против усиления давления на Россию в условиях обсуждения возможных переговоров между Европой и Россией, сообщает РИА «Новости».

    Цахкна рассказал, что часть государств считает необходимым сохранять нейтральность, если речь идет о посредничестве в переговорах. «Вероятно, у нас много стран в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию, потому что они будут говорить: «Если ведутся переговоры и мы посредники, то мы должны быть нейтральными», – заявил Цахкна Financial Times.

    Ранее в СМИ появлялась информация о поиске кандидатуры для роли переговорщика с Россией. Среди возможных фигур назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас и нынешняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на данный момент Евросоюз ограничивается только обсуждениями кандидатур и никаких конкретных шагов в этом направлении не предпринимается. В европейских СМИ продолжаются спекуляции относительно того, кто может стать посредником в диалоге между ЕС и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин усомнился в способности стран Евросоюза выступить посредниками на мирных переговорах.

    Днем позже российский лидер провел закрытую личную встречу с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас категорически исключила назначение этого немецкого политика переговорщиком от ЕС.

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    30 июня 2026, 10:06 • Новости дня
    Глава ЕП призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты

    Глава ЕП Метсола призвала структуры Евросоюза прекратить публичные конфликты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что европейцы не хотят видеть публичные конфликты между институтами Евросоюза и призвала руководство ЕС прекратить демонстрировать неспособность выступать с единых позиций.

    Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с критикой руководства объединения из-за неспособности выступать с единых позиций, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что граждане не хотят наблюдать за тем, как различные ведомства в Брюсселе открыто конфликтуют.

    «Европейцы не хотят видеть, как институты ЕС в Брюсселе публично атакуют друг друга. Никто не выигрывает от взаимных обвинений, и это не работает, если мы не говорим единым голосом», – заявила политик.

    Подобные заявления прозвучали на фоне обострения отношений между Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен и Европейской службой внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Основным предметом спора стал вопрос о том, кто должен играть ведущую роль во внешней политике. В дискуссию также оказался вовлечен председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Метсола подчеркнула, что рядовых избирателей совершенно не интересуют внутренние политические разборки и попытки найти виноватых в неудачах. По ее мнению, европейским институтам необходимо сфокусироваться исключительно на достижении конкретных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас стал столкновением двух моделей будущего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии спровоцировала процесс ослабления позиций руководителя европейской дипломатии.

    Сама Каллас стремительно теряет поддержку внутри институтов ЕС из-за неумения выстраивать конструктивные отношения.

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    30 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Еврокомиссия урезала дроновый транш Киеву до 3,9 млрд евро

    ЕК выделила Киеву на дроны 3,9 млрд евро вместо обещанных 5,9 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев получит на закупку передовых беспилотников 3,9 млрд евро, хотя изначально размер первого европейского транша должен был составить 5,9 млрд.

    О решении Еврокомиссии объявили в Брюсселе 30 июня, передает ТАСС. Киев получил первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 млрд евро из программы объемом 90 млрд евро, хотя ранее ему обещали 5,9 млрд евро.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Сегодня мы предоставляем первый транш в 3,9 млрд евро на продвинутые беспилотные технологии Украине». Она подчеркнула, что оставшиеся деньги последуют позже.

    До этого Еврокомиссия планировала направить Киеву первый платеж на беспилотники в объеме 5,9 млрд евро до конца июня, однако фактический размер транша оказался ниже изначально названной суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за доработки механизма контроля этих средств.

    Еврокомиссия направляет Киеву первую часть транша в 3,2 млрд евро из нового кредита общим объемом 90 млрд евро.

    Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из программы на 90 млрд евро, из которых 5,9 млрд евро предназначены для военных нужд и закупки беспилотников.

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    29 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    FT сообщила о риске рекордного дефицита газа в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний и отраслевых экспертов.

    Предстоящий отопительный сезон грозит стать серьезным испытанием для европейской экономики. «Европа собирается войти в отопительный сезон с минимальными запасами газа за последние, по крайней мере, 15 лет, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie ожидают, что к концу октября газохранилища будут заполнены всего на 76%. По данным организации Gas Infrastructure Europe, этот показатель станет самым низким с 2011 года. Сейчас хранилища заполнены в среднем на 48%.

    Дефицит возник на фоне фактической остановки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации ситуации вокруг Ирана в конце февраля. Дополнительным фактором риска стал план Евросоюза по запрету долгосрочных контрактов на российский сжиженный природный газ с 1 января 2027 года.

    Еврокомиссия рекомендовала странам региона довести уровень запасов до 75-80% для снижения ценового давления. В последние годы этот целевой показатель находился на отметке 90%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае компания «Газпром» зафиксировала исторический антирекорд темпов закачки топлива в европейские подземные хранилища.

    Руководители международных организаций предупредили о риске глобального энергетического кризиса из-за блокады Ормузского пролива.

    Американские производители сжиженного природного газа заявили о невозможности обеспечить Европу дополнительными объемами энергоносителей.

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    29 июня 2026, 11:07 • Новости дня
    Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Падение украинских беспилотников на территорию НАТО – это цена, которую стоит заплатить в конфликте против России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Financial Times.

    Падение украинских дронов на территорию НАТО является ценой, которую необходимо заплатить в конфликте с Россией, передают СМИ. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    «Разумеется, мы не в восторге от [этих инцидентов]. Но мы не говорим Украине прекратить это», – заявил дипломат. По его словам, такие действия наносят удар по жизненно важным интересам российского руководства. В 2026 году обломки украинских аппаратов уже находили в Эстонии, Литве и Финляндии.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отмечал рост числа атак дронов на российскую территорию через воздушное пространство стран Балтии и Финляндии. Он связал это со слабой работой западной ПВО или осознанным предоставлением неба для ударов. Москва тогда напомнила о своем праве на самооборону и вынесла предупреждение балтийским странам.

    Эстонский министр назвал эти обвинения нелепыми. Цахкна также выступил против любых попыток Европы наладить диалог с Россией. Он считает, что Москва стремится лишь выиграть время и внести раскол в ряды европейских союзников, поэтому призывы к нейтралитету ради мирных переговоров крайне опасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Министр обороны Польши потребовал от Киева исключить падение дронов в странах НАТО.

    Правительство Германии отклонило предложение о посредничестве бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Москвой.

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