Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вверх

Стоимость европейского газа увеличилась почти до 514 долларов

Tекст: Мария Иванова

В ходе торгов во вторник стоимость энергоносителей на лондонской бирже ICE пошла вверх, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открылись небольшим снижением, однако к середине дня показатель прибавил 2,2%. Базовая расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 502 доллара за тыс. кубометров.

Резкие колебания стоимости наблюдаются с весны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальных значений показатель достигал в марте. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

На фоне этих событий котировки достигали 853 долларов за тыс. кубометров. При этом абсолютный исторический рекорд стоимости энергоресурсов на европейских площадках был зафиксирован весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Неделей ранее стоимость топлива на европейских биржах поднялась выше 504 долларов.

В начале июня биржевые цены газа в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.