Путин отметил рост товарооборота России и Малайзии

Путин: Товарооборот России и Малайзии по итогам прошлого года вырос на 12,9%

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, в ходе которой обсуждались результаты двустороннего экономического сотрудничества, передает ТАСС.

«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Это хороший результат», – отметил Путин.

Москва придает огромное значение совместной деятельности в области образования, науки и высоких технологий. Кроме того, президент указал на важность развития туристического сектора и укрепления гуманитарных контактов между двумя странами.

В завершение беседы Путин подчеркнул наличие отличной возможности для детального обсуждения приоритетных вопросов многоплановых российско-малайзийских отношений.

В мае текущего года президент России встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Во время этого визита малайзийский монарх пригласил Путина в свою страну.



