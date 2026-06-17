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Путин отметил рост товарооборота России и Малайзии
Путин: Товарооборот России и Малайзии по итогам прошлого года вырос на 12,9%
Россия и Малайзия по итогам 2025 года нарастили товарооборот на 12,9%, что стало хорошим результатом, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, в ходе которой обсуждались результаты двустороннего экономического сотрудничества, передает ТАСС.
«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Это хороший результат», – отметил Путин.
Москва придает огромное значение совместной деятельности в области образования, науки и высоких технологий. Кроме того, президент указал на важность развития туристического сектора и укрепления гуманитарных контактов между двумя странами.
В завершение беседы Путин подчеркнул наличие отличной возможности для детального обсуждения приоритетных вопросов многоплановых российско-малайзийских отношений.
В мае текущего года президент России встретился в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Во время этого визита малайзийский монарх пригласил Путина в свою страну.