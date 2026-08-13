Генерал Макарук рассказал о совете Кастро по уничтожению наркоторговцев

Tекст: Дарья Григоренко

Генерал-майор авиации вспомнил эпизод, когда глава государства обратился к нему за советом относительно борьбы с контрабандистами, передают РИА «Новости».

По словам военного, во время одного из приемов политик отвел его в сторону, чтобы обсудить предложение своих помощников нанести авиаудары по судам с наркотиками.

«Я сказал: товарищ Фидель, я имею другую точку зрения. Уничтожение в территориальных водах Кубы не принесет результата. Нужно уничтожать на подходе к территориальным водам. И он пожал мне руку», – вспоминает Макарук.

Офицер добавил, что кубинский лидер никогда не принимал решения поспешно и глубоко анализировал все поступающие рекомендации. «То есть человек не однозначно воспринимал все советы, которые ему давали его советники, все анализировал глубоко», – отметил он.

Встречи проходили в рамках мероприятий Общества дружбы с Кубой, основанного Юрием Гагариным. Контакты с Фиделем Кастро оставили у советского генерала самые позитивные впечатления, так как он видел человека, искренне преданного идеалам справедливости и независимости своей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили, что легендарный кубинский революционер Фидель Кастро сыграл ключевую роль в мировой политике, бросив серьезный вызов влиянию США и вдохновив левые движения на планете.

Первый вице-президент Российского общества дружбы с Кубой Михаил Макарук заявил о продолжении поддержки Острова свободы со стороны Москвы.

Президент России Владимир Путин анонсировал совместные мероприятия к столетию со дня рождения Фиделя Кастро.