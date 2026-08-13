МИД: Историю ХХ века невозможно представить без Фиделя Кастро

Tекст: Дарья Григоренко

«Фидель Кастро по праву считается легендарной личностью, без которой невозможно представить историю ХХ века», – говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.

В ведомстве подчеркнули, что 13 августа исполняется сто лет со дня рождения политика. Он возглавил Кубу после победы революции в 1959 году и ушел из жизни в 2016 году в возрасте 90 лет.

В министерстве отметили, что выход Гаваны из-под американского влияния стал серьезным испытанием для Вашингтона. При этом кубинские события послужили вдохновением для левых сил во всем мире.

Дипломаты добавили, что Кастро запомнился не только как революционер, но и как выдающийся государственный деятель, добившийся важных социально-экономических преобразований и укрепивший международный авторитет своей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник кубинской госбезопасности сообщил о причастности ФБР к попыткам убийства Фиделя Кастро.

Центральное разведывательное управление США сформировало новую секретную оперативную группу по кубинскому направлению.

Президент России Владимир Путин анонсировал совместные с Гаваной мероприятия в честь столетия со дня рождения кубинского лидера.