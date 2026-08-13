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Ветеран госбезопасности Кубы сообщил о попытках ФБР убить Кастро
На Кубе сообщили о причастности ФБР к покушениям на Кастро
Американские спецслужбы на протяжении полувека финансировали и организовывали масштабные заговоры с целью физического устранения лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
Бывший сотрудник органов государственной безопасности Кубы Карлос Серпа Масейра сообщил, что в конце 1958 года в горах Сьерра-Маэстра задержали американца Алана Роберта Ная с оптической винтовкой, передает РИА «Новости».
«Из нее он намеревался убить Фиделя. Этот человек был агентом ФБР, и правительство США передало его диктатору Фульхенсио Батисте и его военному руководству, чтобы они поручили ему выполнение этой задачи», – рассказал ветеран.
Американское посольство тогда добивалось освобождения диверсанта.
После прихода революционеров к власти попытки убийства Кастро продолжились под руководством ЦРУ. В начале 1959 года кубинские силовики поймали наемника Аллена Роберта Мейера, который незаконно прилетел на остров на легкомоторном самолете.
Месяцем позже полиция раскрыла очередной заговор, организованный сторонником Батисты при поддержке американской разведки.
Серпа Масейра подчеркнул, что на протяжении более 50 лет правительство США выделяло огромные ресурсы для уничтожения кубинского лидера, со дня рождения которого 13 августа исполняется 100 лет. Фидель Кастро скончался в 2016 году в возрасте 90 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев. NYT узнала, что ЦРУ создало секретную опергруппу по подготовке революции на Кубе. Внук Фиделя Кастро сравнил политику Вашингтона с работорговлей.