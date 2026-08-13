Боец Ветер: Подземные ходы не спасли ВСУ в Новом Поле

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У них были всякие пути отхода, «лисьи норы», подпольные коммуникации. Они пытались нас запутать, пытались там делать засады, чтобы застать нас врасплох. Мешали дронами, сбросами, очень много дронов-камикадзе работало по нам», – рассказал собеседник ТАСС.

Российская разведка и грамотное планирование позволили выявить все эти ухищрения, и противник был уничтожен.

В процессе освобождения населенного пункта российские военные зачистили свыше 100 зданий. В ходе боестолкновений были уничтожены семь бронированных машин, 11 автомобилей, четыре наземных роботизированных комплекса, а также более 20 тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».

ВС России на этой неделе освободили Новое Поле в Запорожской области.

Минобороны поясняло, что взятие этого населенного пункта дает возможность расширить зону контроля севернее Коммунаровки и подготовить плацдарм для продвижения на стыке двух областей.

При обороне Новоселовки в Запорожской области украинские военные также использовали разветвленную сеть подземных тоннелей.