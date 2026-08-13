Российскую стримершу выслали из Казахстана за провокационные высказывания

Tекст: Алексей Дегтярёв

Департамент полиции Астаны сообщил о высылке из страны российской стримерши Гузаевой, передает РИА «Новости».

Поводом стали ее провокационные заявления в Twitch.

«Ранее суд привлек ее к административной ответственности за провокационные и некорректные высказывания в социальных сетях. Въезд в Казахстан для нее ограничен сроком на пять лет», – добавили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что соблюдение законов и уважение к государству обязательны для всех. Полиция опубликовала видео, на котором сотрудники сопровождают девушку на рейс.

Отмечается, что интернет в республике юридически приравнен к общественному месту при публичном характере публикаций.

В конце прошлого года суд в Казахстане назначил местному жителю пять суток ареста за оскорбление российского туриста.

Ранее жительница Северо-Казахстанской области получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских.

До этого суд приговорил блогера-сатирика Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за размещение нецензурной русофобской песни.