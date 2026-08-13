AP: В США три штата в один день проведут смертную казнь

В США три штата в один день проведут смертную казнь

Tекст: Катерина Туманова

«В Теннесси, Алабаме и Оклахоме в четверг запланированы казни заключенных, что станет первым случаем почти за 16 лет, когда в США три человека будут казнены в один день», – передает Associated Press (AP).

Казни происходят на фоне того, что небольшое число штатов, включая вышеназванные определяют количество казней в Соединенных Штатах.

«Если посмотреть на страну в целом, то есть лишь небольшой очаг из пяти-шести штатов, которые применяют смертную казнь, казнят людей, и небольшое число штатов, которые все еще выносят новые смертные приговоры», – сказала Робин Махер, исполнительный директор Центра информации о смертной казни.

Махер заявил, что проведение трех казней в один день – необычное явление, хотя в значительной степени это просто совпадение в расписании.

В 2025 году в 11 штатах было казнено в общей сложности 47 человек, что является самым высоким показателем с 2009 года. 19 казней, проведенных в 2026 году, произошли в четырех штатах.

Флорида, которая снова лидирует в стране, в июле казнила двух заключенных в один день. Последний раз три казни проводились в один день 7 января 2010 года в Луизиане, Огайо и Техасе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в 2025 году подписал указ о возобновлении высшей меры наказания на федеральном уровне. Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни. ABC сообщил о плане армии США казнить четырех военных заключенных.