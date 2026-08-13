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Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot
Варшава и Берлин вступили в борьбу за лицензию на ракеты Patriot
Между Польшей и Германией развернулась острая борьба за получение американской лицензии на производство ракет Patriot, судьба которой решится в середине сентября.
Германия стала главным соперником Польши в получении американской лицензии на выпуск ракет для систем Patriot, рассказала заместитель главы польского военного ведомства Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
«В настоящее время мы ведем переговоры [с США]. Как минимум есть еще одна страна ЕС, которая за это борется», – заявила Собковяк-Чарнецкая.
Она также уточнила, что конкуренция с немецкой стороной не является секретом, передает ТАСС.
Ожидается, что американские власти примут окончательное решение по данному вопросу в середине сентября. Месяцем ранее Варшава уже предлагала наладить производство боеприпасов на польской территории на фоне дискуссий о возможной передаче аналогичных прав Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность финальной сборки боеприпасов для зенитных комплексов на территории европейских государств.
Вашингтон опасается кражи технологий ракет-перехватчиков Patriot при передаче лицензии Киеву.
Варшава предложила наладить производство этого вооружения в формате трехстороннего сотрудничества.