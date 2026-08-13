  • Новость часаПромышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 11:54 • Новости дня

    Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot

    Варшава и Берлин вступили в борьбу за лицензию на ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Между Польшей и Германией развернулась острая борьба за получение американской лицензии на производство ракет Patriot, судьба которой решится в середине сентября.

    Германия стала главным соперником Польши в получении американской лицензии на выпуск ракет для систем Patriot, рассказала заместитель главы польского военного ведомства Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

    «В настоящее время мы ведем переговоры [с США]. Как минимум есть еще одна страна ЕС, которая за это борется», – заявила Собковяк-Чарнецкая.

    Она также уточнила, что конкуренция с немецкой стороной не является секретом, передает ТАСС.

    Ожидается, что американские власти примут окончательное решение по данному вопросу в середине сентября. Месяцем ранее Варшава уже предлагала наладить производство боеприпасов на польской территории на фоне дискуссий о возможной передаче аналогичных прав Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность финальной сборки боеприпасов для зенитных комплексов на территории европейских государств.

    Вашингтон опасается кражи технологий ракет-перехватчиков Patriot при передаче лицензии Киеву.

    Варшава предложила наладить производство этого вооружения в формате трехстороннего сотрудничества.

    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    14 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы

    Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт в пользу паровых

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил ВМС США убрать передовую систему запуска истребителей с новейших авианосцев и вернуться к традиционным паровым катапультам.

    Глава Белого дома распорядился демонтировать новейшую электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS) с авианосцев класса Ford, передает Associated Press.

    Новое требование обойдется в миллиарды долларов и вернет самые современные корабли ВМС к системе, которая сложнее в обслуживании и требует большего экипажа.

    Меморандум предписывает Пентагону и ВМС в течение двух месяцев представить план отказа от EMALS. Кроме того, электромагнитные оружейные подъемники на авианосцах также должны быть заменены. Изменения коснутся четвертого корабля класса Ford – USS Doris Miller, тогда как уже построенные или находящиеся на продвинутой стадии строительства авианосцы останутся без изменений.

    Трамп критиковал новую технологию еще во время своего первого срока в 2017 году. «Вы перейдете на чертов пар», – заявлял он тогда журналу Time. При этом новейшие китайские авианосцы уже используют электромагнитные катапульты, а Франция планирует установить такую систему на свой новый корабль.

    Компания General Atomics, производитель EMALS, предупредила, что отказ от системы на USS Doris Miller требует тщательного пересмотра. Представители компании отметили, что работы по установке катапульт и тормозных механизмов на этом корабле уже выполнены наполовину, и смена курса приведет к серьезным рискам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после рекордного похода.

    Военно-морские силы США запланировали постройку новых крупных надводных кораблей с ядерной энергетической установкой. Американское ведомство рассчитывает получить 15 новейших линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

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    14 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого значения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На ключевой измерительной станции Рейна в Германии зафиксировано падение уровня воды до рекордных значений из-за сильной засухи, сообщили в немецком ведомстве водных путей и судоходства.

    Показатель на водомерной станции города Кауб утром 14 августа опустился до восьми сантиметров, сообщил представитель ведомства агентству DPA, передает ТАСС.

    Ситуация остается критической на протяжении нескольких дней. «Это исторически низкий уровень воды, еще никогда так низко он не опускался», – указал он.

    Предыдущий антирекорд был установлен в октябре 2018 года, когда уровень воды у Кауба составлял 25 сантиметров.

    Судоходный фарватер реки значительно глубже прибрежных показателей и в районе Кауба сейчас превышает 1,2 метра. Однако специалисты отмечают, что глубина фарватера уменьшается пропорционально каждому сантиметру падения общего уровня воды.

    Маловодье на Рейне и других европейских реках, включая Дунай, вызвано дефицитом осадков в последние месяцы. Эксперты прогнозируют, что из-за ограничений речного судоходства Германия может потерять от 0,1% до 0,2% ВВП в третьем квартале.

    Ранее уровень воды в Рейне на территории Нидерландов обновил рекордный минимум 1947 года.

    Обмеление европейских рек нанесло серьезный удар по ключевым сферам экономики региона.

    Критическое падение уровня воды грозит Германии перебоями в цепочках поставок и ростом инфляции.

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    14 августа 2026, 08:27 • Новости дня
    Константинов призвал власти Польши отказаться от бестолковых заявлений о России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал властям Польши помнить, кому обязана страна своими границами, и прекратить ущербные и бестолковые заявления в адрес России.

    Константинов напомнил, что конфигурация польских границ – итог великодушия России.

    «Вот его-то и стоило бы полякам помнить, а не делать столь ущербные и бестолковые заявления», – подчеркнул глава парламента Крыма, передает РИА «Новости».

    Константинов добавил, что польский лидер совершенно не усвоил уроки истории. Ранее Навроцкий назвал участие в конфликтах против Москвы стратегическим интересом своего государства.

    Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал помогать Киеву в борьбе с русскими солдатами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила агрессивную риторику польского лидера.

    Месяцем ранее Владимир Константинов объяснил рост преступлений против украинских беженцев в Польше вековой нелюбовью.

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    14 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Командование NORAD признало уязвимость США перед атаками дронов

    В NORAD заявили о неготовности США к внутренним атакам беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Американская система противовоздушной обороны оказалась неспособна отражать удары беспилотных летательных аппаратов, запускаемых непосредственно с территории страны.

    Соединенные Штаты не располагают достаточными возможностями для защиты от беспилотников, атакующих объекты изнутри страны, передает издание The War Zone.

    Заместитель командующего Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал-лейтенант Блез Фроули обратил внимание на серьезные пробелы в национальной безопасности.

    «Мы не готовы к угрозе, исходящей от малых беспилотных систем внутри нашей родины», – подчеркнул высокопоставленный военный. По его словам, текущие радары и системы перехвата ориентированы исключительно на внешние угрозы.

    Коммерческие дроны становятся все более доступными, что повышает риски диверсий против критической инфраструктуры. Военное руководство призывает к скорейшей модернизации систем обнаружения и нейтрализации подобных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия оказалась не готова к современной войне с применением беспилотников.

    Неизвестные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство военных баз в Калифорнии и Огайо.

    Вооруженные силы США зафиксировали сотни полетов неопознанных аппаратов над своими объектами.

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    14 августа 2026, 14:47 • Новости дня
    Украинский транспортный самолет Ан-124 покинул аэропорт Лейпцига

    Базирующийся в Германии украинский Ан-124 улетел в Ирландию

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Ан-124 вылетел из немецкого Лейпцига и приземлился в ирландском Шенноне, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Украинский транспортный самолет Ан-124, который постоянно находился в аэропорту Лейпцига, направился в Ирландию, передает ТАСС.

    «Самолет Ан-124, принадлежащий украинскому перевозчику, улетел из Лейпцига в ирландский аэропорт Шеннон», – рассказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, связано ли это с перебазированием судна или выполнением логистической задачи. Всего в немецком аэропорту размещается до шести украинских бортов.

    Ранее 4 августа беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло грузового самолета Ан в Лейпциге.

    Сообщалось, что украинский борт оказался загружен боеприпасами.

    После начала спецоперации компания Antonov Airlines перевела в эту немецкую авиагавань пять самолетов Ан-124.

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    14 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии

    Вертолет полностью разрушился при падении в лесах немецкой земли Саксония

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи немецкого населенного пункта Зематаль по пути к чешской границе разбился вертолет, в результате крушения пилот погиб.

    Трагедия произошла около 10.00 по местному времени, передает ТАСС.

    Летательный аппарат следовал в сторону чешской границы. По информации полиции, крушение случилось в районе федеральной земли Саксония.

    На месте происшествия работали экстренные ведомства. «Летчик погиб при крушении», – заявил представитель местной пожарной службы Фалько Ауэрсвальд. Опубликованные спасателями кадры свидетельствуют о полном разрушении машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Германии легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома.

    В мае на юго-западе страны в воздухе взорвалось другое легкомоторное воздушное судно.

    В прошлом году возле Лейпцига во время учебного полета разбился немецкий военный вертолет.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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    14 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Дания заказала у Rheinmetall передовые системы запуска ложных целей

    Rheinmetall получил контракт на системы ложных целей MASS для датских фрегатов

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках контракта на десятки миллионов евро боевые фрегаты и военно-морской учебный центр скандинавского королевства получат современные немецкие комплексы запуска ложных целей.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил контракт на производство оборудования, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы Дании разместили у Rheinmetall заказ на поставку систем запуска ложных целей MASS», – говорится в пресс-релизе компании.

    Новыми комплексами планируется оснастить фрегаты классов Absalon и Iver Huitfeldt. Оборудование также передадут учебному центру военно-морских сил страны. Производитель отмечает возможность установки защиты на различные классы кораблей, включая патрульные суда.

    Поставки техники начнутся в четвертом квартале 2027 года. Стоимость заключенного соглашения оценивается в десятки млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной компании Naval Vessels Lurssen.

    Эта фирма ранее предложила Дании проект строительства новых военных фрегатов.

    В феврале Североатлантический альянс заказал у немецкого производителя крупную партию танковых боеприпасов.

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    14 августа 2026, 19:46 • Новости дня
    Экс-глава Минобороны Польши осудил возможную передачу Украине ракет Patriot

    Экс-глава минобороны Польши Блащак осудил планы передачи ракет Patriot Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак выступил с резкой критикой возможной передачи зенитных ракет Украине, назвав такие планы ущербом для национальной безопасности.

    Экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак выразил категорическое несогласие с идеей поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину, пишет РИА «Новости». Подобные намерения ранее озвучили в действующем правительстве страны.

    «Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздарило их в ущерб нашей безопасности», – подчеркнул Блащак в соцсетях.

    Несколькими днями ранее заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила о вероятном решении Варшавы. По ее словам, польские власти могут одобрить передачу ракет Киеву уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Польши ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Ранее премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о планах передачи снарядов для зенитных комплексов. До этого вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной отправке дальнобойных боеприпасов украинской армии.

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